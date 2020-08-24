Taha Balcı’yı Eyüpspor’a kaptırdık !..

Balcı'nın yeni takımı Eyüpspor dün sabah 11.00'de Galatasaray ile hazırlık maçı yapacaktı. Ancak Eyüp ekibindeki bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıkınca maç ertelendi.Öte yandan Eyüp ekibi geçen sezon 1. Lig’e çıkan Tuzlaspor’un önemli isimlerini de kadrosuna katarak rakiplerine gözdağı verirken, Hekimoğlu, Sancaktepe, Sarıyer gibi takımlarla teknik adamlığa İsmail Ertekin’i getiren Sakaryaspor da dikkat çekici kadrolar kurmaya başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.