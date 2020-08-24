24 Ağu 2020 - 13:56- Spor

Taha Balcı’yı Eyüpspor’a kaptırdık !..

Kocaelispor’un uzun süredir ilgilendiği ancak maliyetli bir futbolcu olduğu için transferini bitiremediği santrafor Taha Balcı, 2. Lig takımlarından Eyüpspor ile anlaştı. Taha’nın yıllık 1 milyon lira karşılığında İstanbul ekibinde forma giyeceği öğrenildi.