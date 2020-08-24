Gölcük'te ormanlık alanda yangın çıktı!

Alınan bilgiye göre Gölcük Halıdere'de bulunan Roma Mezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Ekipler arazide ilerlemekte güçlük çekerken bölgeye orman ekipleri de sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgeye çevre ilçelerle Yalova'da da takviye ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saalik çalışma sonucu kontrol altına alınarak yayılması önlendi. Bölgedeki ekipler ormanlık alanda söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, AKP Kocaeli Milletvekilleri Radite Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz ve Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba yangın çıkan bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.