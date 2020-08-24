3. rakip Etimesgut

Kocaelispor, Kartepe kampındaki üçüncü hazırlık maçını yarın 2. Lig takımlarından Etimesgut Belediyespor ile oynayacak. Saat 11.00’de başlayacak olan karşılaşma Kartepe Green Park 4 No’lu Otel’de oynanacak. Bu maçın ardından takıma iki gün izin verilecek ve cuma günü çalışmalar Kartepe’de devam edecek.