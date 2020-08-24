Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak

SEDAŞ tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın (Salı) İzmit, Kartepe ve Kandıra ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Saatler sürecek kesintilerle ilgili SEDAŞ tarafından uyarıda bulunuldu.
İzmit
09:00-17:00
AKMEŞE KÖYÜ , 5104. SK. BAYRAKTAR KÖYÜ , AKMEŞE YOLU CD. ATATÜRK CD. ATMACA SK. BAĞDAT SK. CELAL SK. CEYHAN SK. HARA SK. LALE SK. PINAR SK. UZUN SK. ÇİMEN SK. BAYRAKTAR MAH. , ATATÜRK CD. ATMACA SK. BAĞDAT SK. CELAL SK. CEYHAN SK. HARA SK. LALE SK. PINAR SK. UZUN SK. ÇİMEN SK. ESELER MAH. , ATMACA SK GEDİKLİ KÖYÜ , BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER GEDİKLİ MAH. , ATATÜRK CD BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVL UZUNBEY MAH. , BAYRAKTAR YOLU SK. KÖYYOLU SK. ÜMİT SK. ZEYTİNBURNU KÖYÜ , CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER ZEYTİNBURNU MAH. , BODUROĞLU MEVKİİ CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER DONBAYCI MEVKİİ KÜME EVLER ELMACI MEVKİİ SK MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER ÖMERAĞA KÖYÜ , HAFIZ ŞERİF SK.
Kartepe
09:00-17:00
SULTANİYE MAH. , TELESİYEJ YOLU SK ÇEPNİ MAH. , TELESİYEJ YOLU SK
Kandıra
09:00-17:00
KAYMAZ KÖYÜ , OMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER KAYMAZ MAH. , KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER OMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER MÜLKÜŞEHSUVAR KÖYÜ , HIDIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER MÜLKÜŞEHSUVAR MAH. , HIDIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.