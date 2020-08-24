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24 Ağu 2020 - 14:54- Gündem G: 24 Ağu 2020 - 14:58

Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak

SEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre yarın (salı) İzmit, Kartepe ve Kandıra'da saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak
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SEDAŞ tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın (Salı) İzmit, Kartepe ve Kandıra ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Saatler sürecek kesintilerle ilgili SEDAŞ tarafından uyarıda bulunuldu.

İzmit

09:00-17:00

AKMEŞE KÖYÜ , 5104. SK. BAYRAKTAR KÖYÜ , AKMEŞE YOLU CD. ATATÜRK CD. ATMACA SK. BAĞDAT SK. CELAL SK. CEYHAN SK. HARA SK. LALE SK. PINAR SK. UZUN SK. ÇİMEN SK. BAYRAKTAR MAH. , ATATÜRK CD. ATMACA SK. BAĞDAT SK. CELAL SK. CEYHAN SK. HARA SK. LALE SK. PINAR SK. UZUN SK. ÇİMEN SK. ESELER MAH. , ATMACA SK GEDİKLİ KÖYÜ , BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER GEDİKLİ MAH. , ATATÜRK CD BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVL UZUNBEY MAH. , BAYRAKTAR YOLU SK. KÖYYOLU SK. ÜMİT SK. ZEYTİNBURNU KÖYÜ , CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER ZEYTİNBURNU MAH. , BODUROĞLU MEVKİİ CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER DONBAYCI MEVKİİ KÜME EVLER ELMACI MEVKİİ SK MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER ÖMERAĞA KÖYÜ , HAFIZ ŞERİF SK.

Kartepe              

09:00-17:00

SULTANİYE MAH. , TELESİYEJ YOLU SK ÇEPNİ MAH. , TELESİYEJ YOLU SK

Kandıra

09:00-17:00

KAYMAZ KÖYÜ , OMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER KAYMAZ MAH. , KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER OMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER MÜLKÜŞEHSUVAR KÖYÜ , HIDIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER MÜLKÜŞEHSUVAR MAH. , HIDIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER

24 Ağu 2020 - 14:54 - Gündem

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