Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
24 Ağu 2020 - 18:05- Spor G: 24 Ağu 2020 - 18:08

Kocaelispor, Yaser Hacımustafaoğlu’nu duyurdu!

Kocaelispor’un santrafor arayışları kapsamında kadrosuna katmak istediği Yaser Hacımustafaoğlu ile anlaştı

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Kocaelispor’un santrafor arayışları kapsamında kadrosuna katmak istediği Yaser Hacımustafaoğlu bugün İzmit’e geldi ve öğlen saatlerinde görüşme gerçekleştirdi. Taha Balcı’nın yıllık 1 milyon liraya Eyüpspor ile anlaşması, Batuhan Er’in de sakatlanması ile Yaser’i gündemine alan Yeşil Siyahlılar futbolcu ile 2 yıllığına anlaştı. Yaser’in kulüpten yapılan resmi açıklama ile de duyuruldu. Güçlü ve yıpratıcı bir santraforolan Yaser hava toplarında da etkili bir futbolcu. 1991 Trabzon doğumlu Yaser, 1. Lig’de 39 maçta 5, 2. Lig’de 153 maçta 55 ve 3. Lig’de de 35 maçta 10 gole imza attı.

24 Ağu 2020 - 18:05 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyespor Kadınlar Süper Lig’de engelleri kaldırıyor mask
İzmit Belediyespor Kadınlar Süper Lig’de engelleri kaldırıyor
3. rakip Etimesgut mask
3. rakip Etimesgut
Taha Balcı’yı Eyüpspor’a kaptırdık !.. mask
Taha Balcı’yı Eyüpspor’a kaptırdık !..
Şahin Fıstıkçı Başkent’e gitti mask
Şahin Fıstıkçı Başkent’e gitti
Erol Zöngür Karşıyaka’ya gidiyor mask
Erol Zöngür Karşıyaka’ya gidiyor
Doğancan formayı giydi mask
Doğancan formayı giydi
Anket Birikiminizi hangisine yatırırsınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fenerbahçe’de yüksek şok! mask
Fenerbahçe’de yüksek şok!
Yeni Cuma’yı İzmit Belediyesi işletecek mask
Yeni Cuma’yı İzmit Belediyesi işletecek
Kocaeli’nin millet bahçeleri için ilk adımlar atıldı mask
Kocaeli’nin millet bahçeleri için ilk adımlar atıldı
"Karamürsel'deki zehirlenme vakaları tesadüfi değil" mask
"Karamürsel'deki zehirlenme vakaları tesadüfi değil"
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak
Sağlık memuru hastanede ölü bulundu! mask
Sağlık memuru hastanede ölü bulundu!

GALERİ

Kocaeli’de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor mask
Kocaeli’de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor
Kuzey Marmara Otoyolu artık jandarmaya emanet mask
Kuzey Marmara Otoyolu artık jandarmaya emanet
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku mask
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku
İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı! mask
İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı!
Aracıyla Cem Yılmaz'a meydan okudu! mask
Aracıyla Cem Yılmaz'a meydan okudu!
Seyir halindeki otomobilde tehlikeli yolculuk mask
Seyir halindeki otomobilde tehlikeli yolculuk
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL