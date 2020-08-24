Kocaelispor, Yaser Hacımustafaoğlu’nu duyurdu!

Kocaelispor’un santrafor arayışları kapsamında kadrosuna katmak istediği Yaser Hacımustafaoğlu bugün İzmit’e geldi ve öğlen saatlerinde görüşme gerçekleştirdi. Taha Balcı’nın yıllık 1 milyon liraya Eyüpspor ile anlaşması, Batuhan Er’in de sakatlanması ile Yaser’i gündemine alan Yeşil Siyahlılar futbolcu ile 2 yıllığına anlaştı. Yaser’in kulüpten yapılan resmi açıklama ile de duyuruldu. Güçlü ve yıpratıcı bir santraforolan Yaser hava toplarında da etkili bir futbolcu. 1991 Trabzon doğumlu Yaser, 1. Lig’de 39 maçta 5, 2. Lig’de 153 maçta 55 ve 3. Lig’de de 35 maçta 10 gole imza attı.