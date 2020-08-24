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24 Ağu 2020 - 19:40- Gündem G: 24 Ağu 2020 - 20:57

Vakalarda büyük artış!

Türkiye'deki güncel corona verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüs nedeniyle bugün 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün 95 bin 943 test yapılırken bin 443 yeni vaka tespit edildi.

Corona nedeniyle bugün 18 kişi hayatını kaybederken, Türkiye’deki toplam hasta sayısı 259 bin 692’ye, toplam vefat sayısı da 6 bin 139’a yükseldi.

Paylaşılan güncel verilere göre 743 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 237 bin 908’e çıktı.

Tabloda ağır hasta sayısının 496 olduğu ifade edilirken hastalardaki zatürre oranın ise yüzde 7,4 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak” ifadelerini kullandı.

24 Ağu 2020 - 19:40 - Gündem

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