Ellibeş: “Kongrelerde önceliğimiz sağlık olacak”

AKP Kocaeli haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısı pandemi nedeniyle İzmit Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr.Şefik Postalcıoğlu Salonu’nda yapıldı. Türkiye’nin en büyük doğalgaz rezervinin keşfiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta içinde açıkladığı müjdeye toplumun her kesiminden olumlu tepkiler geldiğini ve ülkemiz için bu gelişmenin bir dönüm noktası olacağını belirten Başkan Ellibeş, “Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını bitirmeye yönelik çok önemli olan bu adımın devamının gelmesi ülke olarak hepimizin beklentisidir. Hrr işte olduğu gibi buradan da karamsarlık tablosu çıkarmaya çalışanların gayreti nafiledir” dedi.

SAĞLIK KURALLARINA UYGUN KONGRE

Başkan Ellibeş, geniş katılımın olduğu toplantıda 5 Eylül’de Derince ile başlayacak ve 20 Eylül’de İzmit ve Gebze’yle sona erecek ilçe kongreleri hakkında da konuştu. Pandemi öncedi Karamürsel ve Kartepe kongrelerini tamamladıklarını hatırlatan Ellibeş, şöyle dedi: “Gönül isterdi ki, kalan 10 ilçe kongremizi de aynı coşku ve katılımla gerçekleştirelim. Heyecanımızda eksilme yok ama artık pandemi süreci içindeyiz. Sağlık tedbirleri artık daha çok önceliğimiz. Genel Merkezimiz tarafından belirlenen 21 kurallık bir yönerge var. Kongrenin başından sonuna katılımcuların sağlığını korumaya ve bulaş riskini ortadan kaldırmaya yönelik bu kurallar çerçevesinde ilçe kongrelerimiz uygun alanlarda yapıp, sağlıklı şekilde tamamlamak istiyoruz”.

BÜTÜN İLÇELERDE BİR YIL DEĞERLENDİRİLDİ

Yaz ayları boyunca boş durmadıklarını, özellikle normalleşme süreci başladığından itibaren saha ve teşkilat çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Ellibeş, şöyle devam etti: “Esnaf, dernek ve vatandaş ziyaretlerimizin yanında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte şehrimizin her köşesinde devam eden çalışmaları inceledik. Bununla birlikte 13 Temmuz’da Kartepe ile başlayan ilçe belediye başkanları değerlendirme toplantılarımızı bugün (pazartesi) Kandıra ile tamamladık. Bütün ilçe belediye başkanlarımızın vatandaşımıza verdiği sözleri yeniden önümüze koyarak birlikte değerlendirdik. Biz her şartta milletine hesap vereceğini bilen ve buna göre çalışan bir partiyiz. Belediye başkanlarımızın başarısı da bu açıdan bizim için çok önemli. Bu gerçeği unutmadan çalışmalarımız devam edecek. Çok şükür ki, ilçelerimizde bütün belediye başkanlarımızın içinde bulunduğumuz şartlara rağmen gayretli çalışması var. Bundan mutlu olduk”.

“30 AĞUSTOS ALTIN BİR SAYFA”

İlçe iletişim raporlarının da okunduğu toplantıda Giresun’daki sel felaketi, yeni eğitim-öğetim yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramıyla ilgili de mesajlar veren Ellibeş, şunları söyledi: “Giresun’da aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ve sel zedelerimize şifalar diliyorum. Devletimiz sel felaketinin ardından bütün birimleriyle orada, vatandaşımızın imdadına koştu. Bizler de burada üzüntülerini paylaşıyoruz. Bu hafta 30 Ağutos Zafer Bayramımızı kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından şanlı tarihimizde yer alan altın bir sayfa olan 30 Ağustos Zafer Bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Bu büyük bayramın ardındab aylarca okullarından uzak kalan öğrencilerimiz için online sistemle yeni eğitim-öğretim yılı yeniden başlayacak. Bu yıl inşallah aşamalı olarak yüz yüze eğitim de başlamış olacak. Öğretmenlerimiz başta olmak üzere bütün öğrencilerimize ve velilerimize de yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dilerim” dedi.