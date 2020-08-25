Mahaller çocukların şen kahkahalarıyla neşeleniyor

“Mahallemde Şenlik Var” etkinliğiyle çocuk tiyatro ve eğlencelerini çocukların ayağına getiren Başiskele Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla uzun süre evlerinde kalan çocuklara okulların da açılışının bir süre daha ötelenmesinin ardından etkinliklerini sürdürüyor.

ÖZLÜ'YE TEŞEKKÜR

Çocuklar için yapılan bu etkinlik ebeveynlerden tam not alıyor. Evlerinde kalmaktan sıkılan ve yeni keşifler arayan çocuklar için mahallere kurulan açık alandaki ve sosyal mesafeli bu tiyatro etkinliğinin oldukça yerinde olduğunu söylüyorlar. Başiskele Belediyesi ilgili çalışanlarına ve Belediye Başkanı M.Yasin Özlü’ye de bu etkinliklerden dolayı teşekkür ediyorlar.

TEMİZLİKLİK, MASKE VE MESAFE

Koronavirüs tedbirleri kapsamında etkinlik alanında sosyal mesafe, maske takma ve hijyen kurallarından taviz verilmedi. Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar girişlere yerleştirilen dezenfektan noktalarında önce ellerini dezenfekte etti, ardından sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirilen sandalyelere oturdular. Maskesiz hiç kimsenin alana alınmadığı etkinlikte sık sık tedbirlere uyulması konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.

ÇOCUKLAR GÖSTERİYİ ÇOK SEVDİ

Geleneksel tiyatromuzun karakterleri Hacivat ile Karagöz’ün sahne aldığı tiyatro gösterisi meydanı dolduran çocuklar tarafından beğeniyle izlendi. Ebeveynleri ile birlikte eğlenceli ve keyifli anlar yaşayan çocuklar Barbaros Mahallesi Semt Meydanı’nı şenlendirdi. İbiş gösterileriyle de hem eğlenip hem öğrenen çocuklar, çeşitli maskotların gösterileriyle gönüllerince eğlendiler.