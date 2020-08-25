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25 Ağu 2020 - 11:47- Asayiş G: 25 Ağu 2020 - 12:43

Orman yangınının faili gözaltına alındı

Gölcük'de meydana gelen ve 25 dönümlük ormanlık alanın yanmasına neden olan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Eyüp A.’nın ilk ifadesinde, bağını temizlemek için ormana geldiğini ve yangının sepetinden düşen çakmağın patlamasıyla başladığını, yangın büyüdükten sonra da korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı
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Gölcük Halıdere mevkisinde bulunan ormanlık alanda dün öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında yaklaşık 25 dönümlük alan zarar gördü.

'SÖNDÜREMEYİNCE KORKUP KAÇTIM'

Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, çevrede evleri ve bahçeleri bulunan kişilerin ifadelerine başvurdu. Polis, alınan ifadeler ve çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından, bahçesindeki otları temizlerken yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen Eyüp A.’yı ‘taksirle yangına sebep olma’ suçundan gözaltına alarak Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi. Gözaltına alınan Eyüp A., ilk ifadesinde, yangının bahçesinde uyuduğu sırada, sepetinde bulunan çakmağın yere düşerek, sıcaktan patlaması nedeniyle çıktığını söyledi. Eyüp A. ifadesinin devamında ise alevlerin bir anda büyüdüğünü söyleyerek, "Bir anda yangın büyüdü ve yangını gördüm, söndürmeye çalıştım. Ancak söndüremedim ve yangın daha da büyüdüğü için korkup kaçtım" dediği öğrenildi. İfadesi alınan Eyüp A., daha sonra serbest bırakıldı.

25 Ağu 2020 - 11:47 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hakan - Geçir kayda orman vasfını yitirmiş yerin kullanıcısı pardon yakıcısı adına 2 b vasıflarına uygunluğu neticesinde kendisine tapulama işlemi yapılsınnn

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Ağustos 12:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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