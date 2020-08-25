Derince’de çalışmalar her noktada

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün projeleri bir bir hayata geçirdiği Derince’de diğer taraftan rutin hizmetler de aksamadan devam ediyor. Çevre temizliği noktasında son derece hassas davranan Derince Belediyesi’ne bağlı tüm birimler çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. İlçe genelindeki parklar ve yeşil alanlarda düzenli olarak bakım işlemlerini gerçekleştiren belediye ekipleri geçtiğimiz günlerde Çenesuyu Parkı’nda yürüyüş yollarına kırmızı toprak serimi yaparak, bozulan noktaları tesviye edip çim ekiminde bulunmuştu. Ekipler Çenesuyu Parkı ve ilçedeki diğer tüm park ve yeşil alanlarda ot biçme, temizlik ve peyzaj düzenlemesi çalışmalarına devam ediyor.

TEHLİKE OLUŞTURAN AĞAÇLAR BUDANIYOR

Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında ibadethaneler ve eğitim kurumlarının dış alanlarında da ot biçme, küreme ve temizlik işlemleri devam ediyor. Bir yandan parklarda ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarının devam ettiği ilçede ağaç budama işlemleri de sürüyor. Kent genelinde yer alan cadde ve sokaklarda belirlenen program dahilinde tüm ağaçların bakımları yapılıyor. Son olarak Dumlupınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde budama işlemini yapan belediye ekipleri, böylelikle ağaçların daha sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlayarak, elektrik hatlarında tehlike oluşturmalarına engel oluyor.