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25 Ağu 2020 - 12:20- Siyaset G: 25 Ağu 2020 - 12:52

Kaptan gençlere seslendi

Saadet Partisi Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salim Kaptan gençlere seslenerek: "Bir davanız, bir idealiniz olsun! Uğrunda bedel ödeyebileceğiniz. Bir derdiniz, bir çileniz olsun! Gerekirse uykusuz kalabileceğiniz. Fırtınalarda bile savrulmayacağınız, milletimize ve inancımıza hizmet arzunuz olsun" ifadelerine yer verdi.

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Saadet Partisi Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salim Kaptan gençlere seslendi. Yazılı bir basın açıklamasında bulunan Kaptan, özellikle genç yaş guruplarına hitaben çağrıda bulunarak ilçemiz, ülkemiz ve tüm insanlığın saadeti için birlikte hizmet etme davetinde bulundu. 

İLK ADIM TÜRKİYE

Kaptan açıklamasında şöyle konuştu: "Her geçen gün dünya olarak değersel kavramlardan koptuğumuz ve haklının değil güçlünün korunduğu ve saygı duyulduğu böyle bir zamanda bizler Saadet Partisi gençliği olarak inancımızın bize yüklediği sorumlulukla hakkın üstün tutulduğu bir Dünya’nın kurulması için mücadele ediyoruz. Bunun ilk adımı olarak bilimde, sanayide, teknolojide, adalette, hukukta, eşit paylaşımda ve her alanda hakkın üstün tutulduğu, üreten, geliştiren ve adil olan bir ülke olmamız gerektiği inancını kararlılıkla sürdürmekteyiz.

GENÇLİK HEDEF ALINIYOR

Ülkemiz gençliği fazlasıyla potansiyele sahipken birçok etken yoluyla ciddi boyutlarda pasifize edilmiş durumdadır. Gençliği pısırık, mıymıntı, sürekli sızlanan, mazeret üreten, beceriksiz, inisiyatif alamayan, menfaatçi, silik bir robota çevirmek isteyen odaklar bunu başarabilmek için var güçleriyle çalışıyorlar ve mücadele ediyorlar. Bizler Saadet gençliği olarak buna dur demek için Dünyanın her noktasında olduğu gibi Çayırova ilçemizde de Erbakan hocamızın bizlere bıraktığı miras olan değerlerle gençlerimize yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü gençlik çalışmaları bütün dünyada sosyal ve siyasal gelişmelerin şekillenmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda bu potansiyel Adil bir dünyanın kurulması için neden kullanılmasın. Büyük dava adamı Aliya İzzet Begoviç’in dediği gibi. ‘İslam, korkakların değil, cesur ve atılgan Müslümanların omuzlarında yükselecektir’ dedi.

HEYECAN VE BAŞARI İÇİN

Kaptan son olarak şunları ifade etti. ‘Bizler Milli Görüş davasının tek temsilcisi olarak ERBAKAN hocamızdan miras aldığımız öğretilerle Çayırova ilçemizde tüm faaliyetlerimizi büyük bir özveri ve kararlılıkla ilçemizin bütün noktalarında sürdürmekteyiz. Teşkilat gençlik kadrolarımız hızla büyümeye devam ediyor. Bu açıklamam da bir kez daha açık çağrıda bulunmak istiyorum. İlçemiz ve ülkemiz adına değer üretmek isteyen tüm genç kardeşlerimizi bizimle birlikte bu heyecanı ve başarıyı yaşamak için bu yolda bizimle birlikte yürümeye davet ediyorum’ dedi.

25 Ağu 2020 - 12:20 - Siyaset

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