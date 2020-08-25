Şehir Hastanesi yolu, vatandaşı mağdur ediyor!

Edinilen bilgiye göre, yapımına devam eden Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlamak için yapılan yol yapım çalışmaları, bölgedeki halkı mağdur ediyor. Konuyla ilgili gazetemize ulaşan okurumuz, Şehir içine ulaşımı sağlamak için kullandıkları Dilek Sokak’ta yolların toz toprak içinde kaldığını, yaya kaldırımının olmadığını dile getirdi.

“SOKAĞIN YOLU MAHVOLDU”

Konuyla ilgili konuşan vatandaş, “ Kocaeli’ne yeni yapılan Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlamak için yapılan yol yapım çalışmaları son sürat devam ederken, 1400 kişinin yaşadığı TOKİ Konutları sakinlerini mağdur ediyor. Şehre açılan tek yolumuz olan Dilek Sokak’ta yol yapımında kullanılan kamyonlar, dozerler ve greyderler sokağın yolunu mahvetti” dedi.

“BÖLGE HALKI OLARAK İSYAN İÇİNDEYİZ”

Sokakta iki arabanın bile yan yana geçemediğini dile getiren vatandaş, “Yaya kaldırımı yok ve yerler sürekli ıslak. Kamyonlardan dökülen yol malzemeleri yolu berbat etti. Toki Konutları'nda 450 tane hane var ve herkes bu yolu kullanıyor. Aslında kullanamıyor. Yaya yolu hiç yok. Bölge halkı olarak isyan içindeyiz. Sesimizi duyan bir tane yetkili yok” diye konuştu.