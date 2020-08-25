Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
25 Ağu 2020 - 12:46- Gündem G: 25 Ağu 2020 - 12:47

Acı gününüzde de yanınızdayız

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri taziye ve cenaze evlerine Kovid19 tedbirleri kapsamında uyarı afişleri ve dezenfektan tankları tedbir desteği sağlayarak komşularını yalnız bırakmıyor.

mask

Pandemi süresince gerek vefa grupları gerek denetim ve tedbirler, yıkama, dezenfektan çalışmaları ile örnek bir mücadele gerçekleştiren Başiskele Belediyesi vatandaşların tedbirleri gevşeterek vakaların artmasını en aza indirmek için uyarılarını sıklaştırıyor. Bu bağlamda düğün ve cenazelerde sıkı denetim ve tedbirler sürdüren belediye, taziye ziyaretlerinin yapıldığı cenaze sahiplerinin hanelerine gerekli uyarı hatırlatmalarının yapıldığı büyük afişler asarak, el dezenfektan stantlarını da bahçelere kuruyor.

 

EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE

Başiskele Belediye Başkanı M.Yasin Özlü: “ Hep birlikte almış olduğumuz tedbir ve önlemler doğrultusunda ısrarcı ve istikrarlı olursak başaramayacağımız şey yoktur. Bu bağlamda da kontrollü sosyal hayat döneminden en kısa süre içerisinde normalleşme sürecini sağlıklı bir şekilde yaşayacağımıza inanıyorum. Bütün vatandaşlarımıza da bu konuda kişisel temizlik, maske ve mesafe kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini diliyorum.” dedi.

25 Ağu 2020 - 12:46 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Derince’de çalışmalar her noktada mask
Derince’de çalışmalar her noktada
Mahaller çocukların şen kahkahalarıyla neşeleniyor mask
Mahaller çocukların şen kahkahalarıyla neşeleniyor
Darıca'da her yer asfaltlanıyor mask
Darıca'da her yer asfaltlanıyor
Büyükakın, “Tesisleşmede yeni adımlar atacağız” mask
Büyükakın, “Tesisleşmede yeni adımlar atacağız”
Çocuklar neden yalan söyler? mask
Çocuklar neden yalan söyler?
Sepaş Enerji, pandemi uygulamalarıyla tam not aldı mask
Sepaş Enerji, pandemi uygulamalarıyla tam not aldı
Anket Birikiminizi hangisine yatırırsınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak
Fenerbahçe’de yüksek şok! mask
Fenerbahçe’de yüksek şok!
Gebze’de geçici güzergah uygulaması mask
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
"Karamürsel'deki zehirlenme vakaları tesadüfi değil" mask
"Karamürsel'deki zehirlenme vakaları tesadüfi değil"
Kocaeli’nin millet bahçeleri için ilk adımlar atıldı mask
Kocaeli’nin millet bahçeleri için ilk adımlar atıldı
Sağlık memuru hastanede ölü bulundu! mask
Sağlık memuru hastanede ölü bulundu!

GALERİ

Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı mask
Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı
Kocaeli’de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor mask
Kocaeli’de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor
Kuzey Marmara Otoyolu artık jandarmaya emanet mask
Kuzey Marmara Otoyolu artık jandarmaya emanet
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku mask
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku
İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı! mask
İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı!
Aracıyla Cem Yılmaz'a meydan okudu! mask
Aracıyla Cem Yılmaz'a meydan okudu!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL