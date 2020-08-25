İlçe başkanlarının belirlemeye devam eden DEVA Partisi, Gölcük için AKP Gölcük İlçe Eski Başkanı Sedat Yücel’i tercih etti. Yücel ile ilgili çarşamba günü resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi. DEVA Partisi'nin ay sonuna kadar tüm ilçe teşkilatlanmalarını tamamlayacağı, ardından da kongrelerini yapacağı ifade edildi. AKP’de 2012 - 2015 yılları arasında ilçe başkanlığı görevini yürüten Sedat Yücel, görevin tebliğinden sonra ilçe yönetimini oluşturacak.
25 Ağu 2020 - 12:49- Siyaset Güncelleme: 25 Ağu 2020 - 12:51
DEVA Partisi Gölcük ilçe başkanlığına Sedat Yücel atanıyor
Sedat Yücel'in geçtiğimiz hafta AKP'den istifa ettiği öğrenilirken, DEVA Partisi'nden gelen teklif üzerine Gölcük ilçe yönetimini kuracağı öğrenildi. Sedat Yücel, DEVA Partisi Genel Merkez Yöneticisi Ali Ufuk Yaşar’ın Kocaeli Kent Konseyi Başkanlığı yaptığı dönemde, Kent Konseyi Genel Sekreterliğini yapmıştı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.