DEVA Partisi Gölcük ilçe başkanlığına Sedat Yücel atanıyor

İlçe başkanlarının belirlemeye devam eden DEVA Partisi, Gölcük için AKP Gölcük İlçe Eski Başkanı Sedat Yücel’i tercih etti. Yücel ile ilgili çarşamba günü resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi. DEVA Partisi'nin ay sonuna kadar tüm ilçe teşkilatlanmalarını tamamlayacağı, ardından da kongrelerini yapacağı ifade edildi. AKP’de 2012 - 2015 yılları arasında ilçe başkanlığı görevini yürüten Sedat Yücel, görevin tebliğinden sonra ilçe yönetimini oluşturacak.