Kaçarken şarampole uçtu: 1 yaralı

Kaza İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İçersinde 4 kişinin bulunduğu ve yakınlarının bir cenazesine yetişmeye çalışan Nevzat D. iderersindeki 34 GP 5484 plakalı otomobil İlimtepe Piknik Alanı mevkiinde iddialara göre önüne çıkan bir aracın sıkıştırması sonucu şarampole uçarak yaklaşık 5 metreden tel örgülerin bulunduğu yere çarparak durabildi. Kazada sürücü Nevzat D. hafif yaralanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.