Kocaeli Devlet Hastanesi’nde yatan Haşim Taşın için çok acil A RH (-) kan aranıyor. Kan verecek olanlar İzmit Kızılay Çarşı Şubesine giderek hasta ismiyle kan verebilirler. İletişim için 0532 588 17 41 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
25 Ağu 2020 - 21:02- Gündem Güncelleme: 25 Ağu 2020 - 21:06
Acil kan aranıyor!
Kocaeli Devlet Hastanesi’nde yatan Haşim Taşın için A Rh negatif kan aranıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.