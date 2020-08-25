Acil kan aranıyor!

Kocaeli Devlet Hastanesi’nde yatan Haşim Taşın için çok acil A RH (-) kan aranıyor. Kan verecek olanlar İzmit Kızılay Çarşı Şubesine giderek hasta ismiyle kan verebilirler. İletişim için 0532 588 17 41 numaralı telefonu arayabilirsiniz.