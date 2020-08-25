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25 Ağu 2020 - 21:06- Gündem G: 25 Ağu 2020 - 21:10

Ali Babacan koronaya yakalandı!

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, korona virüsüne yakalandığını açıkladı.

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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Korona virüsüne yakalandığını duyuran Babacan şu ifadeleri kullandı;

“Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin.”

25 Ağu 2020 - 21:06 - Gündem

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