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25 Ağu 2020 - 22:35- Asayiş G: 25 Ağu 2020 - 22:49

Sapanca Gölü’nde tekne yandı!

4 kişinin içinde bulunduğu tekne alev alev yandı Kocaeli ile Sakarya sınırında bulunan Sapanca Gölü açıklarında, içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir tekne, çıkan yangın sonucu tamamen yanarak sulara gömüldü.

Nuri AKÇAHARMAN
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Alınan bilgiye göre Kocaeli ile Sakarya sınırında bulunan Sapanca Gölü açıklarında, içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir tekne bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Tekne içerisinde bulunan ve göle atlayan vatandaşlar çevrede bulunanların da yardımı ile sandallarla kıyıya alındı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, tekne tamamen yanarak sulara gömüldü. Teknenin sulara gömülüşü ise kıyıdaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25 Ağu 2020 - 22:35 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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