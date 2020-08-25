Alınan bilgiye göre Kocaeli ile Sakarya sınırında bulunan Sapanca Gölü açıklarında, içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir tekne bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Tekne içerisinde bulunan ve göle atlayan vatandaşlar çevrede bulunanların da yardımı ile sandallarla kıyıya alındı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, tekne tamamen yanarak sulara gömüldü. Teknenin sulara gömülüşü ise kıyıdaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sapanca Gölü’nde tekne yandı!
4 kişinin içinde bulunduğu tekne alev alev yandı Kocaeli ile Sakarya sınırında bulunan Sapanca Gölü açıklarında, içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir tekne, çıkan yangın sonucu tamamen yanarak sulara gömüldü.
25 Ağu 2020 - 22:35 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.