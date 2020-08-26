Yolun sonu 1.lig o-la-cak !..

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grupları Kura Çekimi, yarın saat 16.00'da Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekim törenine 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyeleri katılacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi ise 1 Eylül Salı günü JW Marriott Otel'de yapılacak TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından Ancyra Salonu'nda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüpleri delegelerinin katılımı ile gerçekleşecek.