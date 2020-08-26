Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
26 Ağu 2020 - 14:34- Ekonomi G: 26 Ağu 2020 - 14:36

Türk Telekom’dan 417 milyon GB hediye

Türk Telekom, Sil Süpür’den her hafta sunduğu hediyelerle artan mobil internet ihtiyacına destek oluyor. Türk Telekom, Sil Süpür ile 2020’nin ilk yedi ayında müşterilerine toplam 417 milyon GB mobil internet hediye etti
mask

Herkes için erişilebilir iletişim sağlamayı amaçlayan Türk Telekom, Sil Süpür’le müşterilerine her ay milyonlarca GB internet hediye ediyor. Türk Telekom’un Online İşlemler uygulaması üzerinden erişilebilen Sil Süpür’le yılın ilk yedi ayında bireysel müşterilere hediye edilen mobil internet 417 milyon GB’a ulaştı. Sil Süpür’ün en çok hediye verdiği dönem, 65 milyon 441 bin GB ile mayıs ayı oldu.

HER ÇARŞAMBA-CUMA GÜNCELLENİYOR

Türk Telekom Mobil Hizmetler Pazarlama Direktörü Yeşim Arı, “Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çözüm ve fırsatlar sunuyoruz. Türk Telekomluların mobil iletişim deneyimini her geçen gün bir üst seviyeye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Sil Süpür’de hediyeler her hafta çarşamba ve cuma günleri güncelleniyor. Bireysel Türk Telekom müşterileri, hatlarına özel belirlenen şanslı günden itibaren bir hafta boyunca Sil Süpür’e katılarak hediyelerine kavuşuyor.

26 Ağu 2020 - 14:34 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Somfy tente motorları ile konfor kat yaz keyfine… mask
Somfy tente motorları ile konfor kat yaz keyfine…
KTO’DA Ağustos ayı meclisi yapıldı mask
KTO’DA Ağustos ayı meclisi yapıldı
Türk Telekom’dan 417 milyon GB hediye mask
Türk Telekom’dan 417 milyon GB hediye
Kibar Holding’in K-Team Genç Yetenek Programı’na Brandon Hall’dan Ödül mask
Kibar Holding’in K-Team Genç Yetenek Programı’na Brandon Hall’dan Ödül
Tüpraş, Emerald iş birliğiyle yeni teknoloji yatırımlarına güç katacak mask
Tüpraş, Emerald iş birliğiyle yeni teknoloji yatırımlarına güç katacak
Renault ve Dacia’dan Satış Sonrası kampanyası mask
Renault ve Dacia’dan Satış Sonrası kampanyası
Anket Birikiminizi hangisine yatırırsınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak
Gebze’de geçici güzergah uygulaması mask
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
"Karamürsel'deki zehirlenme vakaları tesadüfi değil" mask
"Karamürsel'deki zehirlenme vakaları tesadüfi değil"
Kocaeli’nin millet bahçeleri için ilk adımlar atıldı mask
Kocaeli’nin millet bahçeleri için ilk adımlar atıldı
Kocaeli'de kuyumcuların çalışma saatleri değişti mask
Kocaeli'de kuyumcuların çalışma saatleri değişti
Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘düğün’ kararı mask
Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘düğün’ kararı

GALERİ

Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular mask
Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular
Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı mask
Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı
Kocaeli’de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor mask
Kocaeli’de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor
Kuzey Marmara Otoyolu artık jandarmaya emanet mask
Kuzey Marmara Otoyolu artık jandarmaya emanet
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku mask
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku
İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı! mask
İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL