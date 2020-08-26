Taha Batuhan’da sıkıntı yok

Kocaelispor’un Etimesgut Belediyespor ile Kartepe’deoynadığı 3. hazırlık maçının 14. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelenin ardından belinden sakatlanan ve 2 dakika sonra oyundan çıkmak zorunda kalan Taha Batuhan Yayıkçı korkutmuştu.Yapılan kontrollerin ardından önemli bir sorunu olmayan Batuhan sevindirdi. Belindeki kaslarının spazm geçirmesi sonucu risk almayan Taha Batuhan’ın cuma günkü antrenmanda takımla birlikte yer alacağı belirtildi.