Kerem Antalya’dan döndü

Sezon sonunda Kocaelispor ile yolları ayrılan başarılı orta saha oyuncusu Kerem Yıldırım (Büyük Kerem) Antalya’nın 3. Lig takımlarından Kemerspor ile anlaşmış ve Lacivert Beyazlı kulübün Burdur kampına katılarak antrenmanlara da başlamıştı. Ancak Kemer ekibi radikal bir değişikliğe gitti ve Alanyaspor'un pilot takımı olmayı kabul etti. Kerem Yıldırım bu nedenle kadro ve maliyet planlaması nedeniyle Kemerspor'dan ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.