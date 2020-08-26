Kerem Antalya’dan döndü

Sezon sonunda Kocaelispor ile yolları ayrılan başarılı orta saha oyuncusu Kerem Yıldırım (Büyük Kerem) Antalya’nın 3. Lig takımlarından Kemerspor ile anlaşmış ve Lacivert Beyazlı kulübün Burdur kampına katılarak antrenmanlara da başlamıştı. Ancak Kemer ekibi radikal bir değişikliğe gitti ve Alanyaspor'un pilot takımı olmayı kabul etti. Kerem Yıldırım bu nedenle kadro ve maliyet planlaması nedeniyle Kemerspor'dan ayrıldı.