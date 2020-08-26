Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Kocaelispor’a transfer olan ancak açık ara farkla şampiyon olan Yeşil Siyahlı kulüpte fazla şans bulamayan stoper Murat Şimşek, Muğla temsilcilerinden Fethiyespor ile anlaştı. Fethiye temsilcisi ile anlaştığı için mutlu olduğunu ifade eden Şimşek takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını belirtti.
26 Ağu 2020 - 14:38- Spor Güncelleme: 26 Ağu 2020 - 14:39
Fethiyespor, Murat Şimşek’i transfer etti
Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Kocaelispor’a transfer olan ancak açık ara farkla şampiyon olan Yeşil Siyahlı kulüpte fazla şans bulamayan stoper Murat Şimşek, Muğla temsilcilerinden Fethiyespor ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.