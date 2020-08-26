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26 Ağu 2020 - 14:38- Spor G: 26 Ağu 2020 - 14:39

Fethiyespor, Murat Şimşek’i transfer etti

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Kocaelispor’a transfer olan ancak açık ara farkla şampiyon olan Yeşil Siyahlı kulüpte fazla şans bulamayan stoper Murat Şimşek, Muğla temsilcilerinden Fethiyespor ile anlaştı.

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Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Kocaelispor’a transfer olan ancak açık ara farkla şampiyon olan Yeşil Siyahlı kulüpte fazla şans bulamayan stoper Murat Şimşek, Muğla temsilcilerinden Fethiyespor ile anlaştı. Fethiye temsilcisi ile anlaştığı için mutlu olduğunu ifade eden Şimşek takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını belirtti.

26 Ağu 2020 - 14:38 - Spor

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