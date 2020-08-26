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26 Ağu 2020 - 14:38- Ekonomi G: 26 Ağu 2020 - 14:40

KTO’DA Ağustos ayı meclisi yapıldı

Körfez Ticaret Odası Ağustos Ayı Meclis toplantısı Güngör Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Telekonferans aracılığı ile yapılan Meclis toplantısında ay içinde yapılan faaliyetler meclis üyeleri ile paylaşıldı.
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Körfez Ticaret Odası Covit-19 işle mücadele kapsamında toplantılarını telekonferans aracılığı ile gerçekleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Hafta komite toplantılarını gerçekleştiren Körfez Ticaret Odası son olarak Ağustos Ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

ÖZTÜRK ‘’KTO OLARAK SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’’

Toplantıda ay içindeki faaliyetlerini anlatan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Covit-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, ay içinde gerçekleştirilen toplantılar, süreç ile ilgili üyelerden alınan sorunların çatı kuruluş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmesi gibi konulara değindi. Ayrıca üyelere sağlanacak olan dijitalleşme süreci ve e-ticaret projesi ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Körfez İlçe protokolü ile büyük firmalara ziyaretlerine değinen Öztürk ‘’ KTO olarak süreç boyunca sahada olduk ilçemizdeki firmalarımızı ilçe protokolümüz ile ziyaret etmeye devam edeceğiz’’ dedi.

KOMİTE ÜYELERİ ÜYELERDEN DİNLEDİKLERİ SORUNLARI ANLATTILAR

Körfez Ticaret Odası Ağustos Ayı meclis toplantısında söz Alan Fatih Uykun eğitim sektöründe son süreçte yaşananlar ve belirsizlikler ile ilgili, Ayşe Hacet Aşar İnşaat sektörünün tekrar duraksamaya girmesi, Fatoş Durak perakende sektörünün sorunları ve Müjgân Haşim Akgül’de özel eğitim alanında yaşanan sıkıntıları meclis üyeleri ile paylaştılar

 

 

26 Ağu 2020 - 14:38 - Ekonomi

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