CHP’den “Venezuela peyniri” eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü dün İzmit Sabri Yalım Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen açıklamada iktidarın uyguladığı tarım ve hayvancılık politikaları eleştirildi. Basın açıklamasına, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Başiskele,Derince,Dilovası İlçe Başkanları ile birlikte il ve ilçe yöneticileri katıldı.İl Örgütü adına açıklamayı yapan İl Başkan Yardımcısı Pınar Atabay, “200’e yakın peynir çeşidi zenginliğiyle adeta bir peynir cenneti olan, dünya genelinde peynir üretiminde ilk onun içerisindeki ülkemiz çiftçileri dururken Venezuela çiftçilerinin üretimi tercih edilerek, ne kadar yerli ve milli olduklarını, bağımsızlıktan ne anladıklarını da bir kez daha göstermişlerdir” dedi.

"SAYGIYLA ANIYORUZ"

26 Ağustos 1922’de başlatılan Büyük Taarruz’un yıldönümü nedeniyle Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andığını belirten Atabay, “98 yıl önce bugün 26 Ağustos 1922’de, büyük zaferimizin ilk adımını atılmıştır. Bugün ülkemizin tam bağımsız, özgür, demokratik, halkçı ve laik bir ülke olarak yürüyüşü mücadelemizde aynı kararlılıkla buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Büyük Taarruz’un 98’inci yıl dönümünü kutluyor, ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz” dedi.

"YABANCI ÜRETİCİ İÇİN YENİ İMKANLAR SAĞLANMAKTADIR"

“Büyük Taarruz’un 98. yıl dönümünde ekonomik bağımsızlığımız her zamankinden daha çok tehdit altındadır. Ekonomide izlenen hatalı politikaların ve iktidarın kurduğu düzenin sonucunda çıkan buhranın ağır faturası vatandaşlarımızın sırtına yüklenmekte, ekonomik bağımsızlığımız günden güne kaybedilmektedir. Bu yükü en çok omuzlayan kesimlerden biri de kuşkusuz çiftçilerimizdir, hayvancılıkla geçinen yurttaşlarımızdır.Sarayın aldığı son kararla Türkiye, Venezuela’dan peyniri vergisiz ithal edecektir. Trakya’daki, Ezine’deki, Kars’taki peynir üreticileri dururken, Saray yönetimi Türkiye’deki çiğ süt üreticisi yerine, Venezuela’nın üreticisine destek vermekte, yabancı üretici için yeni imkanlar sağlanmaktadır” dedi.

"TÜM SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Atabay, “Biz CHP olarak, Saray yönetiminin bu ülkenin çiftçisini ezerken başka ülkelerin çiftçisini desteklemesinin nedenini öğrenmek, tek adam rejimi altında ezilen, ekonomisinde ciddi sıkıntılar ve gıda kıtlığı yaşayan Venezuela’ya olan bu muhabbetin sebebini bilmek istiyoruz. 98 yıl önce kazandığımız bağımsızlığımızı mutlaka yeniden kazanacağız. Güzel ülkemiz, bereketli topraklarıyla, olağanüstü konumuyla, genç nüfusuyla büyük bir potansiyele sahiptir. Milletin derdini çözmeye kararlı ehil bir kadroyla, doğru bir ekonomi programıyla, hukuk devletini ve kuvvetler ayrılığını güçlendiren çağdaş bir parlamenter demokrasiyle, vatandaşını kucaklayan, hiç kimseyi açıkta bırakmayan, çocukların yatağa aç girmesine müsaade etmeyen güçlü bir sosyal devlet anlayışıyla tüm sorunların üstesinden geleceğiz” dedi.

"ÜLKEMİZİN BAĞIMSIZ VE MÜREFFEH YARINLARINDA CHP VARDIR"

Son olarak Atabay, “98 yıl önce kazandığımız bağımsızlığımızı mutlaka yeniden kazanacağız ve işte bu inançla, bu azimle bundan neredeyse 100 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesinden hiç geri adım atmayacağız ve 30 Ağustos’ta yurdumuzun her köşesinde halkımızın sağlığını da gözeterek büyük bir coşkuyla kutluyor olacağız. Ülkemizin bağımsız ve müreffeh yarınlarında CHP vardır” şeklinde konuştu.