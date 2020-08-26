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26 Ağu 2020 - 15:10- Ekonomi G: 26 Ağu 2020 - 15:12

Somfy tente motorları ile konfor kat yaz keyfine…

Bu yıl evlerde oldukça sıkıldık. Şimdi biraz dışarının tadını çıkarma, ciğerlerimizi temiz havayla doldurma zamanı… Üstelik şimdi ister evinizin bahçesi, terası ya da verandası ister kafe ya da restoranınızın açık alanı olsun, Somfy tente motorları ile hayata daha fazla konfor katmanız da mümkün. Somfy tente motorları ile tenteleriniz uzaktan kumandadan ya da akıllı telefonunuzdan tek dokunuşla açılır kapanır hale geliyor, size de gölgede güzel günlerin keyfini sürmek kalıyor.
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Somfy, motorlu tente sistemleriyle yerinizden kalkmadan, yalnızca uzaktan kumandanıza bir dokunuşla tentenizi istediğiniz gibi yukarı ve aşağı hareket ettirme imkanısağlıyor. Pratik olduğu kadar estetik bir görünüme de sahip olan Somfy uzaktan kumandalar, “my” fonksiyonu sayesinde tek bir tuşa basarak daha önce kaydettiğiniz favori konuma geçmenizi olanaklı hale getiriyor.Böylece tenteleriniz hem sizi hem de evinizin içini, mobilyalarınızı ya da bahçedeki çiçeklerinizidirekt güneş ışınlarından ve sıcaklıktan koruyor.Aynı şekilde kafe, restoran ya da otelinizin dışarıda oturulabilir alanlarındaki tenteleriniz de müşteri konforu için tek dokunuşla yönetilebiliyor.

Connexoon ile tentenizi akıllı telefonunuzdan kontrol edin!

Somfy’nin akıllı ev ürünü Connexoon ile tenteler, tablet ve cep telefonu gibi akıllı cihazlardan da tek dokunuşla kumanda edilebilir hale geliyor. Böylece siz yazlığınızda ya da evinizde değilken bile tenteniz açılıp kapatılabiliyor, o anki durumu kontrol edilebiliyor. Dilerseniz oluşturacağınız senaryolarla tenteniz seçtiğiniz konuma gelirken ışıklar da aynı anda açılabiliyor. Böylece istediğiniz zaman bahçe veya terasınızda tercih ettiğiniz ortam kolayca hazır hale geliyor.

Her model tenteye kolaylıkla monte edilebilen Somfy çözümleri, rahatınızdan ödün vermeden tentenizi kullanmanıza yardımcı oluyor. Somfy ürünleri Avrupa Güvenlik Standartları’na uygun olarak üretiliyor. Zorlu iklimkoşullarında binlerce kullanım periyodu gerçekleştirecek şekilde tasarlanıyor ve test ediliyor.

26 Ağu 2020 - 15:10 - Ekonomi

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