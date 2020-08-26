Ev soydular, ikinci işlerinde polise yakalandılar

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 Ağustos günü İzmit'te bir evden yaklaşık 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında olayı D.Ö. ve M.U. isimli iki kadının gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince şahısların yakalama çalışmaları devam ederken 25 Ağustos günü aynı şahıslar Kartepe'de bir ikametten hırsızlık yaparken vatandaşların ihbarı üzerine olayı gerçekleştiremeden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Çoğunluğu hırsızlık olmak üzere yakalanan şahıslardan D.Ö.’nün 9 ayrı suç kaydı, M.U.’nun ise 34 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.