Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
26 Ağu 2020 - 15:14- Asayiş G: 26 Ağu 2020 - 15:28

Ev soydular, ikinci işlerinde polise yakalandılar

İzmit’te girdikleri bir evden 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıktan sonra Kartepe’de bulunan bir evden hırsızlık yapmaya çalışan iki kadın polis ekiplerince yakalandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 Ağustos günü İzmit'te bir evden yaklaşık 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında olayı D.Ö. ve M.U. isimli iki kadının gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince şahısların yakalama çalışmaları devam ederken 25 Ağustos günü aynı şahıslar Kartepe'de bir ikametten hırsızlık yaparken vatandaşların ihbarı üzerine olayı gerçekleştiremeden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Çoğunluğu hırsızlık olmak üzere yakalanan şahıslardan D.Ö.’nün 9 ayrı suç kaydı, M.U.’nun ise 34 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

26 Ağu 2020 - 15:14 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tecavüz iddiasıyla yakalanan asker serbest bırakıldı mask
Tecavüz iddiasıyla yakalanan asker serbest bırakıldı
Sapanca Gölü’nde tekne yandı! mask
Sapanca Gölü’nde tekne yandı!
Kaçarken şarampole uçtu: 1 yaralı mask
Kaçarken şarampole uçtu: 1 yaralı
Aranan şahıs polise yakalandı mask
Aranan şahıs polise yakalandı
Orman yangınının faili gözaltına alındı mask
Orman yangınının faili gözaltına alındı
FETÖ şüphelisi eski spiker tutuklanarak cezaevine gönderildi mask
FETÖ şüphelisi eski spiker tutuklanarak cezaevine gönderildi
Anket Birikiminizi hangisine yatırırsınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak
Gebze’de geçici güzergah uygulaması mask
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
"Karamürsel'deki zehirlenme vakaları tesadüfi değil" mask
"Karamürsel'deki zehirlenme vakaları tesadüfi değil"
Kocaeli’nin millet bahçeleri için ilk adımlar atıldı mask
Kocaeli’nin millet bahçeleri için ilk adımlar atıldı
Kocaeli'de kuyumcuların çalışma saatleri değişti mask
Kocaeli'de kuyumcuların çalışma saatleri değişti
Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘düğün’ kararı mask
Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘düğün’ kararı

GALERİ

Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular mask
Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular
Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı mask
Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı
Kocaeli’de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor mask
Kocaeli’de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor
Kuzey Marmara Otoyolu artık jandarmaya emanet mask
Kuzey Marmara Otoyolu artık jandarmaya emanet
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku mask
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku
İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı! mask
İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL