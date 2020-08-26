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26 Ağu 2020 - 21:15- Gündem G: 26 Ağu 2020 - 21:16

Ayhan Öter hakkında cinsel istismar iddiası!

Kocaelili İş İnsanı, Sanberk İnşaat'ın sahibi Ayhan Öter, yasak aşk yaşadığı sevgilisinden olan çocuğunu inkar etti. İddiaya göre genç kadını, çocuğuyla öldürmekle tehdit eden Öter, sevgilisine bir de cinsel istismarda bulundu. Polis merkezine sığınan genç kadının ihbarı üzerine iş insanı hakkında soruşturma başlatıldı.
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Geçtiğimiz yıl Haziran ayı itibariyle yurt dışına kaçtığı ve ardından yüzlerce mağdur bıraktığı iddia edilen Kocaelili İş insanı Sanberk Holding sahibi Ayhan Öter, yasak aşkından olan kızını reddetti. Genç kadını tehdit ve hakaretlerle yıldırmaya çalışan Öter hakkında soruşturma başlatıldı. 30 yaşındaki D.K., Ayhan Öter ile geçtiğimiz yıllarda sevgiliydi. Çiftin bir bebekleri oldu. İddiaya göre Öter, sevgilisine çocuğun kendisinden olmadığını ima etmeye başladı. Çocuk doğduktan sonra ise iddiaya göre Öter, sevgilisini çocuğuyla tehdit etmeye başladı. Sevgilisinin tehditlerine maruz kalan genç kadın aile evine dönmek istediğinde ise ailesi genç kadını kabul etmedi.

TEHDİT VE CİNSEL İSTİSMAR

Maddi imkânsızlıktan bunaldığı bir anda Ayhan Öter'in aramasıyla ikinci şans vermek istedi ve geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta buluştu. Genç kadını arabasın bindiren iş insanı yine iddiaya göre genç kadını otele zorla götürdü. Öter'in elinden kaçarak otelden ayrılan genç kadının önünü kesen Öter, zorla odaya götürdüğü D.K.'yı hem tehdit edip hem de cinsel istismarda bulundu. Beşiktaş Polis Merkezi’ne sığınan genç kadın, can güvenliğinden endişe ettiğini kendisini, bebeğini öldürmekle tehdit ettiğini belirtip şikayetçi oldu. D.K., Aile Mahkemesi'ne başvurarak Ayhan Öter'den koruma talep etti.

26 Ağu 2020 - 21:15 - Gündem

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