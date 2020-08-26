Ülkücüler kongreden sonra belediyeye alındı

31 Mart seçimlerinde AKP ile Cumhur İttifakı çatısı altında seçime giren Milliyetçi Harekat Partisi Kocaeli’de hiçbir belediye verilmediği için MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, İzmit’te yaptığı mitingde ülkücülerin 15 yıldır giremediği belediyelerde kadro alacaklarını ifade etmişti. İşe alım konusunda henüz belediyelere alınmayan ülkücüler MHP ilçe kongreleri yapıldığı tarihten hemen sonra belediyelere alındığı öğrenildi.

TEK LİSTE KARARI ALINDI

İzmit’te yaptığı açıklamada Ünlü: “15 yıl belediyelere giremedik. Ama artık sistem değişti. Başkanlarımız yarın MHP'li ve AK Partiliyi ayırmayacak. Ülkücü benim çocuğumu işe koyun diyorsa hakkıdır” ifadelerine yer vermişti. Genel merkez tarafından tek liste ile kongre yapılma kararından önce Aydın Ünlü’nün delegelere belediyelere alınacağı konusunda teklifte bulunduğu iddia edildi. Genel merkezin tek liste kararı ile birlikte Ülkücülerin belediyelere alındı bilgisi ortaya çıktı.

BİLMEM ANLATABİLDİM Mİ?

15 Ağustos tarihinde tek lise ile yapılan Darıca’da kongresinde il delegesi olarak seçilen Yavuz Furunci, kongreden hemen sonra Büyükşehir'de işe başladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Furunci, “Bilmem anlatabildim mi?” notunu düşerek Büyükşehir'de işe alındığını resmen duyurdu. Öte yandan 16 Ağustos tarihinde yapılan MHP Gebze kongresinden sonra Gebze ilçe yöneticisi ve il delegesi olan Aydın Yılmaz’ın da işe başladığı öğrenildi. Yılmaz’la birlikte 4 Ülkücü’nün aynı taahhütle işe başladığı öğrenildi.