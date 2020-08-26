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26 Ağu 2020 - 19:56- Gündem G: 26 Ağu 2020 - 20:02

Bakan Koca'dan son dakika paylaşımı

26 Ağustos tarihinde açıklanan koronavirüs verilerine göre; 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 183'e yükseldi. Vaka sayısı ise 1313 artarak 262 bin 507'ye yükseldi. Vaka sayısının düne göre düştüğü günde Bakan Koca, "Bugün 100 binden fazla test yaptık" dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 26 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1313 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 20 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 183'e, toplam vaka sayısı ise 262 bin 507'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 841 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 841 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 239 bin 797'ye yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 621 bin 749, ağır hasta sayısı 841, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4 oldu.

100 BİNDEN FAZLA TEST YAPILDI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.

26 Ağu 2020 - 19:56 - Gündem

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