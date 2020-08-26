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26 Ağu 2020 - 20:05- Gündem G: 26 Ağu 2020 - 20:08

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne Dr. Mehmet Çetinkaya atandı

İzmit Belediyesinin sahipsiz sokak hayvanları ile kırsaldaki besi hayvanlarının bakımı ve tedavisi başta olmak üzere, hayvan sağlığını koruma amaçlı temmuz ayı meclis toplantısında alınan kararla kurulan Veteriner İşleri Müdürlüğüne Dr. Mehmet Çetinkaya atandı

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İzmit Belediyesinin temmuz ayındaki meclis toplantısında alınan karar ile sahipsiz sokak hayvanlarının hastalık, sakatlık ve yaralarının teşhisi, gerekli tedavilerinin gerçekleştirilmesi, kırsal kesimlerdeki besi hayvanlarına yönelik çalışma yapılması ve hayvan sağlığının korunması için Veteriner İşleri Müdürlüğü kurularak çalışmalara başlandı. Hayvan dostu İzmit Belediyesi bünyesinde kurulan Veteriner İşleri Müdürlüğüne ise Dr. Mehmet Çetinkaya atandı.


DR. MEHMET ÇETİNKAYA KİMDİR?


1974 yılında İzmit’te doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmit’te okudu. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Meslek hayatına Bekirpaşa Belediyesinde Veteriner Hekim olarak başladı. Sonrasında Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık ve Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Ormanya Doğal Yaşam Parkında Sorumlu Veteriner Hekim olarak çalıştı. Uludağ Üniversitesi’nde yüksek lisans, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde yüksek lisans ve Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Bölümünde doktora yaptı. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

26 Ağu 2020 - 20:05 - Gündem

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