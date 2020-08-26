Deva Partisi’nde üç ilçe birden açıkladı

Demokrasi ve Atılım Partisi Kocaeli İl Teşkilâtı her hafta bir ilçe başkanlığını açıklıyor ve kent gündemini belirliyordu. Ancak bu kez vites yükselterek 3 ilçe başkanlığını birden açıkladı. Darıca İlçe Başkanlığı’na Muhammet Ali Ünsür, Derince İlçe Başkanlığına Zeynep Sudan ve Gölcük ilçe başkanlığına ise Sedat Yücel resmen atandı. DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, bugün düzenlenen il yönetim kurulu toplantısında yeni ilçe başkanlarına Genel Merkez’den alınan yetki belgelerini törenle takdim etti.

"EN İYİLERİN İÇERİSİNDEN EN İYİSİ"

Başkan Adem Koç, “Darıca, Derince ve Gölcük İlçe Başkanlarımızla birlikte 10 Ağustos’ta gerçekleştirdiğimiz il tanıtımının ardından 5 ilçemizi resmen atamış olduk, hayırlı – uğurlu olsun… Genç ve dinamik ekibimize kattığımız genç, başarılı ve tecrübeli isimlerle inanıyorum ki çok daha hızlı yol alacak ve milletimizin bizlere gösterdiği büyük ilgiye layık olacağız. Ülkemizin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında milletimizin bize her geçen gün daha çok ihtiyacı olduğunu ve toplum nezdinde umut haline geldiğimizi görüyoruz. Biz de bu bakımdan hemşehrilerimizden gelen yoğun talepler içerisinde ‘en iyilerin içerisinden en iyilerini’ seçerek dikkatli bir şekilde atamalarımızı süratle yapıyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde yeni sürprizlerimiz olacak… Yeni ilçe başkanlarımız hayırlı olsun…” dedi.