26 Ağu 2020 - 22:45- Spor

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun fikstürü belli oldu. Şampiyon Medipol Başakşehir, sezonun ilk haftasını ligin yeni takımı Hatayspor deplasmanında açarken sezonun ilk derbisi 1. hafta Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanacak. 21 takımlı ligde ilk hafta bay geçen takım ise İttifak Holding Konyaspor olacak.