Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun fikstürü Riva'da gerçekleştirilen kuru çekimi sonrasında belirlendi. 21 takımın yer alacağı Süper Lig'in ilk haftasında İttifak Holding Konyaspor, maç oynamazken sezonun ilk derbisi 1. haftada Trabzospor ve Beşiktaş arasında oynanacak.
SON ŞAMPİYON DEPLASMANDA SEZONU AÇIYOR
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, sezonu Hatayspor deplasmanında yeni sezonu açacak.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ SEYİRCİSİZ
Süper Lig'de ilk 3 hafta seyircisiz oynanacak. Ekim ayından itibaren sınırlı sayıda seyirci maçlara girebilecek. Böylelikle Trabzonspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe derbileri seyircisiz olacak.
1. HAFTA MAÇLARI
MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor
Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor
Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Hatayspor-Medipol Başakşehir
Galatasaray-Gaziantep FK
Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor
Göztepe-Yukatel Denizlispor
Trabzonspor-Beşiktaş
Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği
BAY: İttifak Holding Konyaspor
DERBİ TARİHLERİ
1. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
3. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
6. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
10. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
15. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray
19. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.