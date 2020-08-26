Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
26 Ağu 2020 - 22:45- Spor G: 26 Ağu 2020 - 22:50

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun fikstürü belli oldu. Şampiyon Medipol Başakşehir, sezonun ilk haftasını ligin yeni takımı Hatayspor deplasmanında açarken sezonun ilk derbisi 1. hafta Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanacak. 21 takımlı ligde ilk hafta bay geçen takım ise İttifak Holding Konyaspor olacak.
mask

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun fikstürü Riva'da gerçekleştirilen kuru çekimi sonrasında belirlendi. 21 takımın yer alacağı Süper Lig'in ilk haftasında İttifak Holding Konyaspor, maç oynamazken sezonun ilk derbisi 1. haftada Trabzospor ve Beşiktaş arasında oynanacak.

SON ŞAMPİYON DEPLASMANDA SEZONU AÇIYOR

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, sezonu Hatayspor deplasmanında yeni sezonu açacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ SEYİRCİSİZ
Süper Lig'de ilk 3 hafta seyircisiz oynanacak. Ekim ayından itibaren sınırlı sayıda seyirci maçlara girebilecek. Böylelikle Trabzonspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe derbileri seyircisiz olacak.

1. HAFTA MAÇLARI

MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor

Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor

Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Hatayspor-Medipol Başakşehir

Galatasaray-Gaziantep FK

Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor

Göztepe-Yukatel Denizlispor

Trabzonspor-Beşiktaş

Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği

BAY: İttifak Holding Konyaspor

DERBİ TARİHLERİ

1. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

3. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

6. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

10. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

15. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray

19. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray

26 Ağu 2020 - 22:45 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Fethiyespor, Murat Şimşek’i transfer etti mask
Fethiyespor, Murat Şimşek’i transfer etti
Kerem Antalya’dan döndü mask
Kerem Antalya’dan döndü
Taha Batuhan’da sıkıntı yok mask
Taha Batuhan’da sıkıntı yok
Helal olsun size !.. mask
Helal olsun size !..
Hazırlık maçı yerine çift kale mask
Hazırlık maçı yerine çift kale
Cihan Halil “Vanspor” dedi !.. mask
Cihan Halil “Vanspor” dedi !..
Anket Birikiminizi hangisine yatırırsınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak
Gebze’de geçici güzergah uygulaması mask
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
"Karamürsel'deki zehirlenme vakaları tesadüfi değil" mask
"Karamürsel'deki zehirlenme vakaları tesadüfi değil"
Kocaeli’nin millet bahçeleri için ilk adımlar atıldı mask
Kocaeli’nin millet bahçeleri için ilk adımlar atıldı
Kocaeli'de kuyumcuların çalışma saatleri değişti mask
Kocaeli'de kuyumcuların çalışma saatleri değişti
Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘düğün’ kararı mask
Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘düğün’ kararı

GALERİ

Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular mask
Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular
Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı mask
Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı
Kocaeli’de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor mask
Kocaeli’de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor
Kuzey Marmara Otoyolu artık jandarmaya emanet mask
Kuzey Marmara Otoyolu artık jandarmaya emanet
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku mask
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku
İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı! mask
İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler yürekleri sızlattı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL