Kocaeli’de Kıraç coşkusu yaşandı

Koronavirüs salgını sürecindeki yeni normal dönemde sosyal ve kültürel etkinlikleri pandemi kurallarına göre sürdürmeye devam ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları ünlü Rock Sanatçısı Kıraç ile buluşturdu. İzmit ilçesi Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşen konserde sanatçı Kıraç sevilen parçalarını seslendirerek, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar konseri aileleri ile birlikte arabalarında

KIRAÇ İLE DOYASIYA EĞLENCE

26 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da başlayan konserde Kıraç, ‘Yıllar Sonra’, ‘Bir Garip Aşk Bestesi’, ‘Endamın Yeter’, ‘Razıysan Gel’ ve diğer pek çok sevilen parçası ile katılanların kulaklarının pasını sildi. Neşeli bir ortamda gerçekleşen konserde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

VATANDAŞLAR KONSERİ ARAÇ İÇERİSİNDEN TAKİP ETTİ

Konserde Koronavirüs salgını nedeni ile gerekli önlemler sıkı bir şekilde uygulandı. Bulaşma riskine karşı vatandaşlar konsere araçları içerisinde geldi. Araçlarda uygunsuz bir durum olmaması için arabaların bagajları kontrol edildi. Girişte ateşleri de ölçülen vatandaşlar, konser boyunca Kıraç’ı araçları içerisinden takip etti.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Kıraç’ın konserine katılan vatandaşlar ambiyanstan son derece memnun kaldı. Katılımcılardan Ali Osman Yavuz isimli vatandaş, “Büyükşehir’in bu şekilde bir etkinlik düşünmesi son derece mutluluk verici, bununla birlikte arabaların içinden takip etmemiz de gençler için güzel bir fırsat” diyerek duygularını dile getirdi.

“BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR EDERİZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür eden katılımcılardan Şimay Çanak, “Pandemi dolasıyla evde canımız çok sıkıldı. Başkanımız bu tür etkinliklerle bizi düşündüğünü belli ediyor. Kendisine teşekkür ederiz” dedi.

KOCAELİSPOR FORMASI VE ÇİÇEK TAKDİMİ

Kocaelililerin ilgiyle takip ettiği konserde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, sanatçı Kıraç’a Kocaelispor forması ve çiçek takdim etti. Muhteşem bir akşam yaşayan Kocaelililer. Kıraç konseri ile Milli İrade Meydanı’ndan mutlu ayrıldı.