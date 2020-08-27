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27 Ağu 2020 - 10:57- Ekonomi G: 27 Ağu 2020 - 11:01

KOTO’dan 26 ülke katılımcılarıyla 364 sanal ikili iş görüşmesi

Kocaeli Ticaret Odası ve Doğu Marmara ABİGEM işbirliğinde Avrupa İşletmeler Ağı programı kapsamında sanal ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.
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Pandemi döneminde insan hareketliliği ile birlikte yavaşlama gösteren mal ve hizmet ticaretinin ülkemiz lehine artışını sağlamak adına çalışmalar yürüten Kocaeli Ticaret Odası, Doğu Marmara ABİGEM ile birlikte Avrupa İşletmeler Ağı programı kapsamında sanal ikili iş görüşmeleri etkinliği düzenledi. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden firmalar Türkiye pazarından stratejik ortaklarını bulmak ve Türk firmalar ile ticari ve teknolojik iş birliği yapmak amacı ile etkinliğe katılım sağladı.

 364 İŞ GÖRÜŞMESİ

Katılımının ücretsiz olduğu Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliği kapsamında; Makina İmalatı, Metal & Metal İşleme, Plastik & Kauçuk, Otomotiv & Otomotiv Yan Sanayi, Kimya, İnşaat & Yapı Malzemeleri, Enerji, Elektrik – Elektronik, Gıda, Mobilya, Turizm   ve Gayrimenkul sektörlerinden firma temsilcileri yer aldı. Geride kalan iki yılda 19 ülkeden 97'nin üzerinde yabancı firmanın katılımıyla 684 iş görüşmesi gerçekleştirildi. 2020 yılında üçüncüsü gerçekleşen etkinlikte; 159 yerli firmanın ve Arnavutluk,  Bangladeş,  Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Almanya, Gana, Yunanistan, İtalya, Kosova, Letonya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Hollanda, Nijerya, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, İspanya, İngiltere ve Özbekistan olmak üzere çok sayıda firmanın katılımı işe 364 iş görüşmesi gerçekleştirildi.

"KOCAELİ'Yİ DÜNYA İLE YARIŞIR BİR MERKEZ HALİNE GETİRDİK"

Co-Matching İkili İş Görüşmeleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut: ‘İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde durma noktasına gelen ticarete yeni bir soluk ve ivme kazandıran etkinliğimizle Kocaeli’yi dünya ile yarışır bir merkez haline getirdik. Ülkemiz iş dünyasını tek bir noktadan ve online olarak uluslararası pazarlarla buluşturduk. Kocaeli iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğimizde; inşaat- yapı malzemelerinden, makina imalatına, metal işlemeden, plastik- kauçuk’a, otomotivden kimya sektörüne 364 iş görüşmesi gerçekleşmiş ve gerçekleşen görüşmelere 14 tercüman eşlik etmiştir. İlimiz ve bölgemiz için ilk olma özelliği taşıyan etkinliğimizin gerçekleşmesinde işbirliği yaptığımız Doğu Marmara ABİGEM ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na teşekkürlerimi sunuyorum.’ dedi.

27 Ağu 2020 - 10:57 - Ekonomi

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