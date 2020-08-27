Otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı

Kaza, Başiskele D 130 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 06 BD 644 plakalı Mazda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı. Hızla ilerleyen otomobil, yakıt güçlendirici tankını çarparak parçaladı. Bu sırada bir otomobile akaryakıt dolduran görevli Coşkun Ç., kaçmaya çalışırken otomobillin çarpması sonucu yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören istasyon çalışanları hemen yaralıların yardımına koştu. Çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı saniye saniye istasyonda bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobili yoldan çıkarak akaryakıt istasyonunda hızlı bir şekilde girdiği görülüyor. Otomobil önce akaryakıt güçlendirici tankına çarpıyor. Durumu fark ederek koşmaya başlayan akaryakıt görevlisi ise otomobilin altında kalıyor.
"BİZ DE BİR ŞEY ANLAMADIK"
Akaryakıt istasyonunun sahibi İbrahim Aksoy, “Kazanın nasıl olduğunu biz de anlamadık. Karşıdan gelen araç pompaya girdi. Yakıt tankı vardı. Oraya çarptı. Biz de bir şey anlamadık. Kamera kayıtlarından anladık. Pompacımız yaralı onu hastaneye kaldırdık. Çok şükür hayati tehlikesi yok. Burada gereksiz sür'at yapılıyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.