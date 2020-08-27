Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
27 Ağu 2020 - 11:20- Asayiş G: 27 Ağu 2020 - 12:25

Otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı

Başiskele'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil, daldığı akaryakıt istasyonunda Yakıt tankını parçalayıp akaryakıt görevlisine çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Kaza, Başiskele D 130 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 06 BD 644 plakalı Mazda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı. Hızla ilerleyen otomobil, yakıt güçlendirici tankını çarparak parçaladı. Bu sırada bir otomobile akaryakıt dolduran görevli Coşkun Ç., kaçmaya çalışırken otomobillin çarpması sonucu yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören istasyon çalışanları hemen yaralıların yardımına koştu. Çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı saniye saniye istasyonda bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobili yoldan çıkarak akaryakıt istasyonunda hızlı bir şekilde girdiği görülüyor. Otomobil önce akaryakıt güçlendirici tankına çarpıyor. Durumu fark ederek koşmaya başlayan akaryakıt görevlisi ise otomobilin altında kalıyor.

"BİZ DE BİR ŞEY ANLAMADIK"

Akaryakıt istasyonunun sahibi İbrahim Aksoy, “Kazanın nasıl olduğunu biz de anlamadık. Karşıdan gelen araç pompaya girdi. Yakıt tankı vardı. Oraya çarptı. Biz de bir şey anlamadık. Kamera kayıtlarından anladık. Pompacımız yaralı onu hastaneye kaldırdık. Çok şükür hayati tehlikesi yok. Burada gereksiz sür'at yapılıyor” dedi.

27 Ağu 2020 - 11:20 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kurallara uymayan 68 kişiye para cezası kesildi mask
Kurallara uymayan 68 kişiye para cezası kesildi
Gemide 540 kilogram kokain ele geçirildi mask
Gemide 540 kilogram kokain ele geçirildi
Metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayış mask
Metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayış
Tecavüz iddiasıyla yakalanan asker serbest bırakıldı mask
Tecavüz iddiasıyla yakalanan asker serbest bırakıldı
Sapanca Gölü’nde tekne yandı! mask
Sapanca Gölü’nde tekne yandı!
Kaçarken şarampole uçtu: 1 yaralı mask
Kaçarken şarampole uçtu: 1 yaralı
Anket Birikiminizi hangisine yatırırsınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak
Gebze’de geçici güzergah uygulaması mask
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
Kocaeli'de kuyumcuların çalışma saatleri değişti mask
Kocaeli'de kuyumcuların çalışma saatleri değişti
Flaş kıdem tazminatı kararı mask
Flaş kıdem tazminatı kararı
Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘düğün’ kararı mask
Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘düğün’ kararı
ATM'den çektiği hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarttı  mask
ATM'den çektiği hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarttı 

GALERİ

Kıraç'tan Kocaeli'de arabalı konser mask
Kıraç'tan Kocaeli'de arabalı konser
Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular mask
Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular
Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı mask
Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı
Kocaeli’de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor mask
Kocaeli’de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor
Kuzey Marmara Otoyolu artık jandarmaya emanet mask
Kuzey Marmara Otoyolu artık jandarmaya emanet
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku mask
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL