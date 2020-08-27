Kağıtsporlu atıcılar rekor kırarak şampiyon oldu

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid -19 salgını sebebiyle ara verilen spor müsabakaları kontrollü sosyal hayat ile temasa dayalı olmayan spor branşlarında tekrardan başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un şampiyon sporcuları katıldıkları ilk turnuvadan rekor ile döndü.

PANDEMİ SONRASI İLK TURNUVA

Eskişehir’de düzenlenen Atıcılık Skeet Zafer Kupası’nda mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’lu Mustafa Serhat Şahin ve Süha Güray turnuvadan başarı ile döndü.

ŞAHİN REKORU EGALE ETTİ

Büyük erkekler kategorisinde mücadele eden Kağıtspor’un başarılı milli sporcusu Mustafa Serhat Şahin final atışlarına 2. sıradan girdi. Final atışlarında 60 plakta 56 vuran başarılı atıcı, Türkiye rekorunu egale ederek turnuva şampiyonu olmayı başardı.

SÜHA’DAN İYİ BAŞLANGIÇ

Genç erkekler kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’un bir diğer sporcusu Süha Güray ise başarılı atışlar gerçekleştirdi. 2019 yılında yıldızlar kategorisinde Türkiye rekortmeni sporcu bu yıl gençlerde ilk kez mücadele etti. Genç sporcu müsabakalarda finale 3. sırada girip 5. olarak turnuvayı tamamladı.