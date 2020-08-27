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27 Ağu 2020 - 11:36- Gündem G: 27 Ağu 2020 - 12:08

Kocaeli'ye yeni Gelir İdaresi Başkanı

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman, Balıkesir'e atanırken yeni Gelir İdaresi Başkanı ise Osman Eşgin oldu
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2018 yılında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı'na atanan Ayhan Yaman, Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı oldu. Kocaeli'den Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı'na atanan Yaman’ın yerine ise İstanbul Vergi Dairesi Fatih ve Topkapı Uygulama Grup Müdürü olarak görev yapan Osman Eşgin atandı.

Osman Eşgin

27 Ağu 2020 - 11:36 - Gündem

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