Kocaeli'ye yeni Gelir İdaresi Başkanı

2018 yılında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı'na atanan Ayhan Yaman, Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı oldu. Kocaeli'den Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı'na atanan Yaman’ın yerine ise İstanbul Vergi Dairesi Fatih ve Topkapı Uygulama Grup Müdürü olarak görev yapan Osman Eşgin atandı.

Osman Eşgin