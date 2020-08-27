Kocaeli'ye yeni Gelir İdaresi Başkanı

2018 yılında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı'na atanan Ayhan Yaman, Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı oldu. Kocaeli'den Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı'na atanan Yaman’ın yerine ise İstanbul Vergi Dairesi Fatih ve Topkapı Uygulama Grup Müdürü olarak görev yapan Osman Eşgin atandı.
Osman Eşgin
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.