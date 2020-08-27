Furkan Yiğit iş yapar

Gölcükspor geçen sezon kiralık olarak Elazığ Belediyespor’da oynayan, 6 gol atan 7 de asist yapansağ kanat oyuncusu Furkan Yiğit'i Yeni Malatyaspor'dan 1 sezonluğuna kiralamıştı. Furkan, Somaspor ile oynanan hazırlık maçında forma giydi. Hazır olduğu görülen genç futbolcu Kırmızı Siyahlı takımda dikkat çekici bir performansa imza attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.