Furkan Yiğit iş yapar

Gölcükspor geçen sezon kiralık olarak Elazığ Belediyespor’da oynayan, 6 gol atan 7 de asist yapansağ kanat oyuncusu Furkan Yiğit'i Yeni Malatyaspor'dan 1 sezonluğuna kiralamıştı. Furkan, Somaspor ile oynanan hazırlık maçında forma giydi. Hazır olduğu görülen genç futbolcu Kırmızı Siyahlı takımda dikkat çekici bir performansa imza attı.