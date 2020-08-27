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27 Ağu 2020 - 14:48- Spor G: 27 Ağu 2020 - 14:54

Olgunlar’da kura günü !..

Bu yıl üçüncüsünün düzenleneceği Olgunlar Veteranlar Futbol Turnuvası’nda büyük heyecan 2 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlıyor.
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Bu yıl üçüncüsünün düzenleneceği Olgunlar Veteranlar Futbol Turnuvası’nda büyük heyecan 2 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlıyor. Tuncay Budakin koordinatörlüğünde gerçekleşen turnuvanın kura çekimi bu akşam Kocaeli Adliyesi yanındaki Fiskos Kafe’de yapılacak. Saat 20.00’de başlayacak olan kura çekiminde takım temsilcileri yer alacak. Genç Olgunlar ve Olgunlar kategorisi olarak 2 ayrı yaş grubunun kozlarını paylaşacağıdev turnuva Doğu Kışla’dadüzenlenecek ve organizasyonda pandemi kurallarına riayet edilecek.

TURNUVAYA KATILACAK OLAN TAKIMLAR

GENÇ OLGUNLAR

(1991’lilerden küçükler yok)

Demsan Elektronik

Yörünge İnşaat

Veteran United

Çınaraltı Künefe

Pasifik Gemi Acenteliği

Plajyolu Gençlik

BFM Soğutma

Vizyon İnşaat

KTM Gümrük Müşavirliği

Paktaş Grup

Fiskkos Kafe

Kullar Spor

 

OLGUNLAR –

(1981’lilerden küçükler yok)

Kartepe Master

Evrensel Matematik K.

Yağız Bekirpaşa Master

İşkur

SGK Müdürlüğü

Maksimum Ö.Güvenlik

Aslan Master

Azat Ticaret

Akyazı

Oto Aydeniz

Özkaya Ticaret

Gündoğdu Elektrik

Adnan Menlik Akü

Gölcük Master

27 Ağu 2020 - 14:48 - Spor

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