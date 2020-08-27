Olgunlar’da kura günü !..

Bu yıl üçüncüsünün düzenleneceği Olgunlar Veteranlar Futbol Turnuvası’nda büyük heyecan 2 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlıyor. Tuncay Budakin koordinatörlüğünde gerçekleşen turnuvanın kura çekimi bu akşam Kocaeli Adliyesi yanındaki Fiskos Kafe’de yapılacak. Saat 20.00’de başlayacak olan kura çekiminde takım temsilcileri yer alacak. Genç Olgunlar ve Olgunlar kategorisi olarak 2 ayrı yaş grubunun kozlarını paylaşacağıdev turnuva Doğu Kışla’dadüzenlenecek ve organizasyonda pandemi kurallarına riayet edilecek.
TURNUVAYA KATILACAK OLAN TAKIMLAR
GENÇ OLGUNLAR
(1991’lilerden küçükler yok)
Demsan Elektronik
Yörünge İnşaat
Veteran United
Çınaraltı Künefe
Pasifik Gemi Acenteliği
Plajyolu Gençlik
BFM Soğutma
Vizyon İnşaat
KTM Gümrük Müşavirliği
Paktaş Grup
Fiskkos Kafe
Kullar Spor
OLGUNLAR –
(1981’lilerden küçükler yok)
Kartepe Master
Evrensel Matematik K.
Yağız Bekirpaşa Master
İşkur
SGK Müdürlüğü
Maksimum Ö.Güvenlik
Aslan Master
Azat Ticaret
Akyazı
Oto Aydeniz
Özkaya Ticaret
Gündoğdu Elektrik
Adnan Menlik Akü
Gölcük Master
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.