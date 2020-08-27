Başiskele Sanayi’de çöp, esnafı isyan ettirdi!

Başiskele Sanayi Esnafı, sanayinin çöp sorunuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Aylardır çöplerin toplanmadığını belirten esnaf, “Başiskele sanayi sitesinin çöpleri 2-3 yıldır sadece yoğun şikayet ettiğimizde toplanıyor ve aylardır hiç toplanmaması nedeni ile sanayi sinek, haşere, çöplük ve mikrop yuvasına dönüştü. Bütün dünya COVID19 ile mücadele verirken, Kocaeli gibi gelişmiş bir kentte 2020 yılında yaşadığımız bu çağ dışı soruna esnaflar ve insanlık adına inanamıyoruz” dedi.

“ÇÖP SORUNU YAŞAMAYACAĞIMIZI SÖYLEDİLER”

Esnaf, belediyenin yanıtını kabul etmediklerini belirterek,”Şikayetlerimizi her gün Başiskele Sanayi kooperatif yönetimi ve çalışanlarına iletiyoruz, Son 40 senelik ömrünü kooperatif sayesinde idame eden Kooperatif Başkanı Mehmet Malkoç ise her ay aidat toplamasına rağmen suçu Başiskele Belediyesine atıyor. Başiskele Belediyesi ise ‘orası bizim sorumluluk alanımız değil’ diyor. Başiskele Belediyesi’nin verdiği bu yanıtı da kesinlikle esnaflar olarak kabul etmiyoruz, Bizlere geçen sene gelerek çalışma ruhsatı aldırdılar ve bu sayede sorumluluğun kendilerine geçeceği ve artık çöple ilgili toplama sorunu ve dolayısı ile hijyen ve mikrop sorunu yaşamayacağımızı söylediler fakat maalesef hiçbir şey değişmedi. Esnaflar olarak ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız.” ifadelerine yer verdi.