Başiskele Sanayi’de çöp, esnafı isyan ettirdi!

Başiskele Sanayi Esnafı, sanayinin çöp sorunuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Aylardır çöplerin toplanmadığını belirten esnaf, “Başiskele sanayi sitesinin çöpleri 2-3 yıldır sadece yoğun şikayet ettiğimizde toplanıyor ve aylardır hiç toplanmaması nedeni ile sanayi sinek, haşere, çöplük ve mikrop yuvasına dönüştü. Bütün dünya COVID19 ile mücadele verirken, Kocaeli gibi gelişmiş bir kentte 2020 yılında yaşadığımız bu çağ dışı soruna esnaflar ve insanlık adına inanamıyoruz” dedi.
“ÇÖP SORUNU YAŞAMAYACAĞIMIZI SÖYLEDİLER”
Esnaf, belediyenin yanıtını kabul etmediklerini belirterek,”Şikayetlerimizi her gün Başiskele Sanayi kooperatif yönetimi ve çalışanlarına iletiyoruz, Son 40 senelik ömrünü kooperatif sayesinde idame eden Kooperatif Başkanı Mehmet Malkoç ise her ay aidat toplamasına rağmen suçu Başiskele Belediyesine atıyor. Başiskele Belediyesi ise ‘orası bizim sorumluluk alanımız değil’ diyor. Başiskele Belediyesi’nin verdiği bu yanıtı da kesinlikle esnaflar olarak kabul etmiyoruz, Bizlere geçen sene gelerek çalışma ruhsatı aldırdılar ve bu sayede sorumluluğun kendilerine geçeceği ve artık çöple ilgili toplama sorunu ve dolayısı ile hijyen ve mikrop sorunu yaşamayacağımızı söylediler fakat maalesef hiçbir şey değişmedi. Esnaflar olarak ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız.” ifadelerine yer verdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
1541. Okur - SANAYİ ALANLARI ŞAHSİ ALANLARDIR. ATIKLAR İÇİN ÇÖP HİZMETİ SATIN ALACAKSINIZ. BAŞKANINIZ BİLİR. BELEDİYEYE GİDECEĞİNİZE BAŞKANINIZA GİDİN AİDATLARDAN VERSİN. DÜNYANIN PARASINI KAZANIYORSUNUZ. AYLIK 100ER LİRA VERİN.
Vatandaş - başiskelede sorun çok en çokta megofonla satış yapanlardan halk bıkmış vaziyette başiskele sahipsiz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.