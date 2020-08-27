Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
27 Ağu 2020 - 14:55- Sağlık G: 27 Ağu 2020 - 15:46

Çocuklarınızdan mükemmellik beklemeyin

31 Ağustos’ta öncelikle online eğitim ile başlayacak olan yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velilere uyarılarda bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans, Çocuk-Ergen Altdal Program Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Elif Akdağ Göçek, çocuklarından mükemmellik beklememeleri gerektiğini belirtti

mask

Yaklaşık altı aydır devam eden pandemi, en çok okul çağındaki çocukları etkiledi. İlköğretimde okuyan çocukların çoğu arkadaşlarıyla buluşacağı anı beklerken çoğu da yeni okula başlama heyecanı yaşıyor. Yetkililer tarafından açıklanan ve 31 Ağustos’ta öncelikle online eğitim ile başlayacak yeni eğitim döneminin nasıl ilerleyeceği büyük merak konusu. Özellikle ebeveynlere çok iş düşeceğini belirten uzmanlar, bu süreçte çocuklardan mükemmel olmalarını beklememeleri konusunda onları uyarıyor.

EBEVEYNLERİN İLK YAPMASI GEREKEN…

Pandemi sürecinin en çok etkilediği ve endişe yarattığı alan eğitim. Ebeveynlerin yaşanılan bu zor süreçte mümkün olduğunca çocuklarının ve kendilerinin ruh sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Yetkililerin açıkladığı gibi 31 Ağustos’ta online eğitim başlıyor ve milyonlarca aileyi ve öğrenciyi yeni bir dönem bekliyor. Akıllardaki en büyük soru çocukların evden gerçekleşecek online eğitimlere ne kadar uyum sağlayabilecekleri. Bu konuda uzmanlar anne ve babaları çocuklarından bu dönemde mükemmellik beklememeleri konusunda uyarıyor. Ebeveynlerin ilk yapması gereken dikkat dağıtan tüm unsurları en aza indirebilmek.

ESKİ RUTİNLERİNDE OLAMAYACAKLAR

İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans, Çocuk-Ergen Altdal Program Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Elif Akdağ Göçek, “Çocukların eski rutinlerinde olamayacaklarını unutmamak gerekiyor. Öğrencilere gürültüsüz bir ortam ve dikkat dağıtıcı unsurları olmayan bir masa hazırlanmalı. Okul saatlerinde gerekirse diğer aile fertlerinden destek istenmeli. Küçük kardeşlerin sessiz olmasına gayret edilmeli. Evde hem öğretmen hem de ebeveyn olabilmek zor olacak. Fakat eğitim hayatının çok uzun yıllar sürdüğü ve eksikliklerin her zaman kapatılabileceği hatırlanarak çocukların bu dönemde mükemmel bir öğrenci olmaları beklenmemeli” dedi.

BEYİNLERİNİ UZUN ÖDEVLER İLE YORMAYIN

Online derslerde dikkat süresinin yeterli düzeyde gelişmiş bireylerde daha etkili olacağının altını çizen Göçek, “Özellikle gelişmekte olan çocuk beyni için uzun ders süreleri ve ödevlerin yapılması beklenmemeli. Hareketli ve dürtüsel bir öğrencinin online dersleri ve ödevleri diğer arkadaşları gibi uzun uzun dinlemesi veya yapması beklenmemeli. Öğretmenler derslerini daha interaktif ve çocukların dikkatlerini çekecek şekilde düzenlemeli. Verilen ödevler kısa olmalı. Bu dönemde ebeveynlerin çocuklarına evde ve mümkünse dışarıda bol bol hareket edip oyunlar oynamalarına izin vermeli.”

EBEVEYNLER REHBERLİK YARDIMI ALMALI

Çocukların olumlu okul ve ev yaşamı sürmelerinde ebeveynlerin destek almaları gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Elif Akdağ Göçek, “Örneğin anne ve babalar okul rehberlerinden yardım istemeli. Gerekirse ailelere evdeki ders programının hazırlanmasında destek olunmalı. Yaşanılan bu salgın sırasında çocukların ömür boyu hatırlayacağı anılarda şekillenebiliyor. O yüzden çocuklara mümkün olduğunca olumlu bir okul ve ev yaşamı sürmelerine destek olunmalı. Okulda ve evde bol bol eğlenceli aktivitelere yer verilmeli. Çocukların endişelerini ifade etmelerine yardımcı olacak sohbet ortamları yaratılmalı. Oyunlar, spor ve sanatsal etkinliklere hem okullarda hem de evlerde bol bol zaman ayırılmalı” şeklinde konuştu.

27 Ağu 2020 - 14:55 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kötü koku, yanma ve kaşıntı vajinal enfeksiyon belirtisi olabilir mask
Kötü koku, yanma ve kaşıntı vajinal enfeksiyon belirtisi olabilir
“Fransız Askı” ile gençleşin mask
“Fransız Askı” ile gençleşin
Gebelik kaybı korkusu ile bebek hayalinizi ertelemeyin mask
Gebelik kaybı korkusu ile bebek hayalinizi ertelemeyin
Uykunuz problem olmasın mask
Uykunuz problem olmasın
Covid-19’u çocuklara anlatmanın 6 yolu! mask
Covid-19’u çocuklara anlatmanın 6 yolu!
Kadınlarda kısırlığın 7 işareti mask
Kadınlarda kısırlığın 7 işareti
Anket Birikiminizi hangisine yatırırsınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak
Gebze’de geçici güzergah uygulaması mask
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
Kocaeli'de kuyumcuların çalışma saatleri değişti mask
Kocaeli'de kuyumcuların çalışma saatleri değişti
Flaş kıdem tazminatı kararı mask
Flaş kıdem tazminatı kararı
Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘düğün’ kararı mask
Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘düğün’ kararı
ATM'den çektiği hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarttı  mask
ATM'den çektiği hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarttı 

GALERİ

Kıraç'tan Kocaeli'de arabalı konser mask
Kıraç'tan Kocaeli'de arabalı konser
Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular mask
Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular
Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı mask
Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı
Kocaeli’de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor mask
Kocaeli’de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor
Kuzey Marmara Otoyolu artık jandarmaya emanet mask
Kuzey Marmara Otoyolu artık jandarmaya emanet
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku mask
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL