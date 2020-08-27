“Fransız Askı” ile gençleşin

Eskiden sadece ameliyatlarla mümkün olan ve de ameliyattan bir süre geçtikten sonra da oluşan bozulmaları yeniden ameliyatla düzeltmek mümkünken, Fransız Askı Yöntemi bu anlamda bize çözüm sunuyor. Dr. Meltem Ayran, “Vücuda uyumlu iplerle yapılan bu teknik sadece lokal anestezi ile yapılıyor ve kısa bir zaman içinde sonuçlanıyor. Öğlen arası uygulamalar (lunchtime prosedures) diyebileceğimizden türden bir uygulama ve kişi işlem sırasında herhangi bir ağrı hissetmiyor” dedi.

“BİLSEYDİM, YILLAR ÖNCE YAPTIRIRDIM”

Birçok hastanın “Ben işlemin böyle olduğunu bilsem, yıllar önce yaptırırdım”, “İlk başta kulağa korkutucu geliyordu ama bu kadar konforlu olacağını hiç düşünmezdim” gibi çok fazla feedback aldığını söyleyen Dr. Ayran, bu işlemin favori işlemleri arasında olduğunu da vurguluyor. İnsanların sık sık ip attırarak ameliyat yaşını çok ileriye atacağını belki de bir gün ameliyatlara da gerek kalmayacağına da inandığını belirtti.

“GENÇ BİR CİLT, SAĞLIKLI BİR BEDEN”

Dr. Ayran, “İşlemin kalıcılığı 3-5 yıl arasında ve işlem süresi de yaklaşık 30-45 dakika sürüyor. Ameliyatların cildi gençleştiren yöntemler olmadığını biliyoruz. Önemli olan cildi canlı ve diri tutmak, bu tatbiki detaylı bir çalışma, kişinin beslenmesi ve yaşam tarzının önemli olduğunu vurgulamak gerek. Genç bir cilt için sağlıklı bir bedene ihtiyacımız var öncelikle, bedenimizde ne kadar az toksin, ağır metal varsa kollajen üretimimiz de daha iyi olacaktır. Doktorunuza danışarak sizin için uygun vitamin, mineral ve detoks desteklerine başlayabilirsiniz” diye ifade etti. Dr. Ayran her yıl Amerika’daki Estetik Kongresi’ne katılıyor. Ve Beverly Hills’te klinik ziyaretleri yapıyor.