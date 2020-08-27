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27 Ağu 2020 - 16:25- Asayiş G: 27 Ağu 2020 - 16:28

Yolcu otobüsünden 30 kilo eroin çıktı!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınarak durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 59 paket halinde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirilirken konu ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir yolcu otobüsü takibe alındı. TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde 26 Ağustos günü durdurulan yolcu otobüsünde narkotik Köpeği Alfa ile yapılan aramada 59 paket halinde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirilirken konu ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

27 Ağu 2020 - 16:25 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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