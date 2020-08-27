Kocaelispor’a dişli rakipler!

2. Lig’de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Kocaelispor yeni sezonda Beyaz Grup’ta mücadele edecek. Zorlu rakiplerin yer aldığı grupta yatırım yapan Hekimoğlu Trabzon, Çorum Belediye, Ankara Demir, Manisa Futbol Kulübü, Sancaktepe gibi takımlar yer alıyor.
BEYAZ GRUP
KOCAELİSPOR
Afjet Afyon
Amedspor
24 Erzincan
Ankara Demir
Çorum Belediye
Ergene Velimeşe
Gümüşhane
Hacettepe
Hekimoğlu Trabzon
İnegölspor
Kahramanmaraş
Manisa FK
Niğde Anadolu
Sancaktepe
Sarıyer
Şanlıurfaspor
Uşakspor
Zonguldak Kömür
KIRMIZI GRUP
Kırklarelispor
Pendikspor
Eyüpspor
Sakaryaspor
Karacabey
Turgutluspor
Bodrum Belediye
Serik Belediye
1922 Konya
Tarsus İY
Elazığspor
Vanspor
Pazarspor
Bayburt İl Özel İdare
Sivas Belediye
Kırşehir
Başkent Akademi
Etimesgut Belediye
Kastamonu
Karabükspor
3. LİG 1. GRUP
BELEDİYE DERİNCESPOR
Arnavutköy Belediye
Artvin Hopa
Çankaya FK
Diyarbakır FK
Edirnespor
Fatsa Belediye
Kemerspor 2003
Kızılcabölük
Malatya Yeşilyurt
Manisaspor
Nevşehir Belediye
Ofspor
Payasspor
3. LİG 2. GRUP
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
Ağrı 1970
Belediye Kütahya
Büyükçekmece Tepecik
Ceyhanspor
Çengelköyspor
Darıca Gençlerbirliği
Erzinspor
Fethiyespor
Halide Edip Adıvar
Kahta 02 Adıyaman
Karaman Belediye
Mardin Başakşehir
Nazilli Belediye
Tekirdağspor
Tokatspor
Yomraspor
Yozgat 1959
3. LİG 3. GRUP
GÖLCÜKSPOR
Altındağ
Arhavispor
Batman Petrol
Cizrespor
Çarşambaspor
Çatalcaspor
Elazığ Karakoçan
Erbaaspor
Esenler Erok
Isparta 32
İçel İdmanyurdu
Karşıyaka
Osmaniyespor
Somaspor
Şile Yıldızspor
Yalovaspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.