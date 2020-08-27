Kocaelispor’a dişli rakipler!

2. Lig’de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Kocaelispor yeni sezonda Beyaz Grup’ta mücadele edecek. Zorlu rakiplerin yer aldığı grupta yatırım yapan Hekimoğlu Trabzon, Çorum Belediye, Ankara Demir, Manisa Futbol Kulübü, Sancaktepe gibi takımlar yer alıyor.

BEYAZ GRUP

KOCAELİSPOR

Afjet Afyon

Amedspor

24 Erzincan

Ankara Demir

Çorum Belediye

Ergene Velimeşe

Gümüşhane

Hacettepe

Hekimoğlu Trabzon

İnegölspor

Kahramanmaraş

Manisa FK

Niğde Anadolu

Sancaktepe

Sarıyer

Şanlıurfaspor

Uşakspor

Zonguldak Kömür

KIRMIZI GRUP

Kırklarelispor

Pendikspor

Eyüpspor

Sakaryaspor

Karacabey

Turgutluspor

Bodrum Belediye

Serik Belediye

1922 Konya

Tarsus İY

Elazığspor

Vanspor

Pazarspor

Bayburt İl Özel İdare

Sivas Belediye

Kırşehir

Başkent Akademi

Etimesgut Belediye

Kastamonu

Karabükspor

3. LİG 1. GRUP

BELEDİYE DERİNCESPOR

Arnavutköy Belediye

Artvin Hopa

Çankaya FK

Diyarbakır FK

Edirnespor

Fatsa Belediye

Kemerspor 2003

Kızılcabölük

Malatya Yeşilyurt

Manisaspor

Nevşehir Belediye

Ofspor

Payasspor

3. LİG 2. GRUP

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ

Ağrı 1970

Belediye Kütahya

Büyükçekmece Tepecik

Ceyhanspor

Çengelköyspor

Darıca Gençlerbirliği

Erzinspor

Fethiyespor

Halide Edip Adıvar

Kahta 02 Adıyaman

Karaman Belediye

Mardin Başakşehir

Nazilli Belediye

Tekirdağspor

Tokatspor

Yomraspor

Yozgat 1959

3. LİG 3. GRUP

GÖLCÜKSPOR

Altındağ

Arhavispor

Batman Petrol

Cizrespor

Çarşambaspor

Çatalcaspor

Elazığ Karakoçan

Erbaaspor

Esenler Erok

Isparta 32

İçel İdmanyurdu

Karşıyaka

Osmaniyespor

Somaspor

Şile Yıldızspor

Yalovaspor