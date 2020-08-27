“Zafere Doğru” sergisi İzmitlilerle buluştu

İzmit Belediyesi, kültür-sanat etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi ile KOSEV’in ortaklığındaki “Zafere Doğru” yağlı boya sergisi, Sabri Yalım Parkı içerisinde vatandaşlarla buluştu. Sergide, Büyük Zafer’in 98’inci yıl dönümü anısına hazırlanan eserler yer aldı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Dönemi tasvir eden yağlı boya resimlerinin bulunduğu sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sanatseverler, pandemi kurallarına uygun bir şekilde sergiyi ziyaret ederek eserleri inceleme fırsatı bulurken, mücadele ve bağımsızlık ruhuyla kazanılan Büyük Zafer’i İzmit Belediyesi sayesinde bir kez daha hatırladı.