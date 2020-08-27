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27 Ağu 2020 - 17:39- Eğitim G: 27 Ağu 2020 - 17:42

Milli Eğitim Müdürü Çelik’ten 3 liseye ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, “Mesleki Çalışma Programı” kapsamında İzmit M. Sinan Dereli Ortaokulu, İzmit Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İzmit Lisesi’ne ziyarette bulundu

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24 Ağustos’ta başlayan yeni eğitim öğretim yılı “Mesleki Çalışma Programı” kapsamında Millî Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İzmit M. Sinan Dereli Ortaokulu, İzmit Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İzmit Lisesi’ni ziyaret etti. İl Müdürü Çelik, öğretmenlerle genel değerlendirme yaparak yeni dönem için başarılar diledi.

27 Ağu 2020 - 17:39 - Eğitim

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