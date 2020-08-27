Milli Eğitim Müdürü Çelik’ten 3 liseye ziyaret

24 Ağustos’ta başlayan yeni eğitim öğretim yılı “Mesleki Çalışma Programı” kapsamında Millî Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İzmit M. Sinan Dereli Ortaokulu, İzmit Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İzmit Lisesi’ni ziyaret etti. İl Müdürü Çelik, öğretmenlerle genel değerlendirme yaparak yeni dönem için başarılar diledi.