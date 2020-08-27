CHP’li meclis üyesi korsan taksileri ihbar etti

CHP Darıca Belediye Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak’a Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Alaca’ya ziyaretinde; CHP Darıca Belediye Meclis üyeleri Aydın Işık, Ayhan Şen, Tuncer Saltaş, Mustafa Yılmaz, Erol Ada ve Selim Özcan eşlik etti.

“ESNAFIMIZ ANLATTI”

Meclis üyeleri Darıcalı taksici esnaf ziyaretlerinde taksicilerin ortak derdi olan korsan taksiler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Alaca’ya korsan taksilerin plakalarını veren Özkan Sarıtoprak konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Tüm taksici esnafımızın ortak derdi; korsan taksi. Suriyeliler dahil başka illerden gelen taksicilerin bile Darıca’da korsan taksicilik yaptığını esnafımız bizlere anlattı. Taksici esnafımız bu durumdan çok muzdarip ve mağdur. Dertlerini sizlere iletmemizi istediler. İnanıyoruz ki sizler elinizden gelen her türlü desteği taksici esnafımıza vereceksiniz.”

“RESMİ BİR İŞLEM YAPMAK ZOR”

Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Alaca konu hakkında, “Taksiciler bu konuyla alakalı daha önce herhangi bir bildirimde bulunmamışlardı. Bu plakaları haber merkezimize vereceğiz ve konunun takipçisi olacağız. Korsan taksi hakkında ne yazık ki resmi bir işlem yapmak çok zor. Çünkü korsan taksiye binen müşteri, onu korsan olduğunu bilerek taksiye biniyor. Ayrıca korsan taksiciler dinlemeye takılmamak için görüşmelerini internet üzerinden yapıyor. Korsan taksi hakkında işlem yapabilmemiz için içindeki müşterinin de ‘Ben müşteriyim’ demesi gerekiyor. Ama elimizde artık plakalar var. Bu konuda baskıcı olarak araçları takibe alacağız” dedi.