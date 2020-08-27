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27 Ağu 2020 - 18:00- Gündem G: 27 Ağu 2020 - 18:01

İzmit Belediyesinden ‘Zafer Triosu’

İzmit Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramına özel olarak hazırladığı etkinlikleri kapsamında, 29 Ağustos Cumartesi günü Vera Trio grubu kendine özgü müzik tarzıyla İzmitlilerle buluşacak

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İzmit Belediyesinin düzenlemiş olduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’da 29 Ağustos Cumartesi günü Eda Naz Çilingir, Sena Ustasüleymanoğlu ve Deniz Kocabaş’tan oluşan Vera Trio isimli müzik gurubu sahne alacak. 


PANDEMİ KURALLARINA DİKKAT


Pandemi kurallarına dikkat edilerek vatandaşların toplanacağı müzik dinletisinde İzmitliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu erkenden yaşayacak. Vatandaşların açık alanlarda kontrollü bir şekilde, sosyal mesafe kurallarına uyarak vakit geçirip eğlenecekleri etkinlikle, Zafer Bayramı coşkusu İzmit’te yaşanmaya devam edecek.

27 Ağu 2020 - 18:00 - Gündem

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