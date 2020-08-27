İzmit Belediyesinden ‘Zafer Triosu’

İzmit Belediyesinin düzenlemiş olduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’da 29 Ağustos Cumartesi günü Eda Naz Çilingir, Sena Ustasüleymanoğlu ve Deniz Kocabaş’tan oluşan Vera Trio isimli müzik gurubu sahne alacak.
PANDEMİ KURALLARINA DİKKAT
Pandemi kurallarına dikkat edilerek vatandaşların toplanacağı müzik dinletisinde İzmitliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu erkenden yaşayacak. Vatandaşların açık alanlarda kontrollü bir şekilde, sosyal mesafe kurallarına uyarak vakit geçirip eğlenecekleri etkinlikle, Zafer Bayramı coşkusu İzmit’te yaşanmaya devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.