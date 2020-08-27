İzmit Belediyesi kentteki tüm canların hayatına dokunacak

İzmit Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında alınan karar sonrası kurulan Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışmalarına başladı. Veteriner İşleri Müdürü olarak göreve başlayan Dr. Mehmet Çetinkaya ile sınavla işe giren Mustafa Engin ve Burak Yalgı kentte yapılacak hizmetler üzerine Başkan Hürriyet ile fikir alışverişinde bulundu.



7/24 HİZMET ANLAYIŞIYLA



Toplantıda kentte yapılması planlanan projeler üzerine konuşan Başkan Hürriyet, yeni kurulan Veteriner İşleri Müdürlüğü ile birlikte vatandaşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile el ele vererek daha çok sokak hayvanının yardımına koşacaklarını ve bu kentte yaşayan her canlının hayatına dokunacaklarını belirtti. Veteriner İşleri Müdürlüğü ile sahipsiz sokak hayvanlarının yerinde tedavi edilmesi noktasında daha bilimsel yaklaşımlarla hızlı adımlar atılacak. Müdürlük, 7/24 hizmet verme anlayışıyla kentte bulunan tüm canlıların ihtiyacına karşılık verecek.